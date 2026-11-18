ปุ้ย จิตสุดา เล่านาทีร้องเพลงคู่ พีธ พีระ ครั้งสุดท้าย ก่อนจบชีวิต เอะใจภรรยานั่งร้องไห้
ปุ้ย จิตสุดา เล่านาทีร้องเพลงคู่ พีธ พีระ ก่อนเกิดเหตุสลด พูดนิ่ง ๆ ‘นี่คือเพลงสุดท้าย’ เอะใจภรรยานั่งร้องไห้ข้างโต๊ะ
กลายเป็นข่าวเศร้าสะเทือนใจวงการเพลงไทยกับการจากไปอย่างกะทันหันของนักร้องหนุ่มเสียงนุ่ม พีธ พีระ หรือ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท สร้างความตกใจและโศกเศร้าให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมวงการ และแฟนเพลงทั่วประเทศเป็นอย่างมาก
ล่าสุด รายการ APOP Today ช่องอมรินทร์ทีวี ได้มีการติดต่อสัมภาษณ์ ปุ้ย จิตสุดา เพื่อนสนิทที่ได้ร่วมใช้เวลาในช่วงท้ายกับ พีท พีระ ก่อนเกิดเหตุสลดในช่วงบ่ายวันถัดมา
ปุ้ย จิตสุดา เปิดใจว่า “ตนไม่ใช่คนสุดท้ายที่อยู่กับพีธ เนื่องจากขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะดึกมากแล้ว แต่ยอมรับว่าในคืนก่อนเกิดเหตุเพิ่งได้เจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง และได้ขึ้นร้องเพลงคาราโอเกะร่วมกันประมาณ 3-4 เพลง โดยในช่วงที่ร้องเพลงอยู่นั้น พีธ พูดขึ้นมาว่า “นี่คือเพลงสุดท้ายแล้ว” ก่อนจะหันมามองหน้าตนนิ่ง ๆ ซึ่งตนไม่ได้เอะใจอะไรเพราะคิดว่าเป็นการหยอกล้อเล่นกันตามปกติ”
นอกจากนี้ ปุ้ย ยังเผยถึงบรรยากาศในคืนนั้นว่า “พีธมีท่าทีค่อนข้างเหนื่อยล้าจากการพักผ่อนน้อย แต่ก็ยังพูดคุยหยอกล้อตามปกติ ทว่าในช่วงที่ร้องเพลงร่วมกัน ซึ่งเป็นเพลงสากลความหมายซึ้งกินใจอย่าง “If We Hold on Together” ตนเหลือบไปเห็นภรรยาของพีธกำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างโต๊ะ แต่ไม่ได้เข้าไปถามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว”
ส่วนกระแสข่าวลือเรื่อง ส่งข้อความหาเพื่อนสนิทก่อนเสียชีวิตจนมีคนโทรมาหาเธอนั้น ปุ้ย ยืนยันว่า ไม่ใช่ตนอย่างแน่นอน และรู้สึกเสียใจที่ไม่คิดว่าการพบกันในคืนนั้นจะเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมกล่าวแสดงความอาลัยและเตรียมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนรักด้วย
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อ้างอิงจาก : APOP Today, FB Jitsuda Pui