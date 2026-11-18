ถึงคิวแล้ว! DSI ออกหมายเรียก “กัน จอมพลัง” สอบปมเงินบริจาคมูลนิธิ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง 30 ราย
กรมสอบสวนคดีพิเศษเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ออกหมายเรียกกรรมการ คนใกล้ชิด ผู้บริจาค รวมถึงดาราและอินฟลูเอนเซอร์ เข้าให้ปากคำระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2569
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรม เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนกรณีมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิ ซึ่งเจ้าหน้าที่รับไว้ตรวจสอบตามเลขสืบสวนที่ 127/2569
การสืบสวนมุ่งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินบริจาค การบริหารทรัพย์สิน และเส้นทางการเงินของมูลนิธิ เพื่อพิสูจน์ว่าเงินและทรัพย์สินถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ล่าสุด คณะพนักงานสืบสวนออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 30 ราย แบ่งเป็นกลุ่มกรรมการมูลนิธิและบุคคลใกล้ชิด กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และกลุ่มผู้บริจาค ซึ่งมีทั้งบุคคลในวงการบันเทิงและอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึง นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องการสอบถามข้อเท็จจริง
ก่อนหน้านี้ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เคยยื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานและเส้นทางการเงินของมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ โดยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำเงินบริจาคไปใช้จ่ายและการบริหารทรัพย์สินว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ทนายตั้มเดินทางเข้ามอบเอกสารเพิ่มเติมแก่คณะพนักงานสืบสวน โดยระบุว่าเป็นข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและรายงานการใช้จ่ายของมูลนิธิ ซึ่งมีรายการที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม ทั้งการซื้อที่ดิน ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ระหว่างการสืบสวน ดีเอสไอได้ทยอยรวบรวมเอกสารและสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้เคยบริหารมูลนิธิ บริษัทที่ทำธุรกรรมร่วมกัน และผู้บริจาคเงิน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการรับบริจาคกับรายการใช้จ่ายและทรัพย์สินที่มูลนิธิถือครอง
อย่างไรก็ตาม กรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่า การออกหมายเรียกกัน จอมพลัง และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง 30 ราย เป็นขั้นตอนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ไม่ได้หมายความว่าผู้ได้รับหมายเรียกเป็นผู้กระทำความผิด
ทั้งนี้ ดีเอสไอระบุว่าจะสืบสวนอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อกฎหมายเป็นสำคัญ พร้อมเปิดเผยความคืบหน้าในส่วนที่สามารถแจ้งต่อสาธารณชนได้ต่อไป
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