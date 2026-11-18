ซีพี ออลล์ เอาจริง! แจ้งความแก๊งไลฟ์สด ด่าหยาบพนักงาน ขอปกป้องศักดิ์ศรี
ซีพี ออลล์ แจ้งความเอาผิดแก๊งไลฟ์สด หลอกคนซื้อของในร้านสะดวกซื้อ-ชิ่งไม่จ่าย ซ้ำด่าหยาบพนักงาน ย้ำทุกคนต้องได้รับการเคารพอย่างเท่าเทียม
สืบเนื่องจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ กรณีกลุ่มวัยรุ่นทำคอนเทนต์ไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชัน TikTok หลอกลวงเหยื่อให้หยิบสินค้าในร้านสะดวกซื้อไปรอชำระเงินที่เคาน์เตอร์ แต่เมื่อถึงเวลาจ่ายเงินกลับไม่ยอมโอนเงินให้ตามที่ตกลงกันไว้ หนำซ้ำยังยุยงให้เหยื่อด่าทอพนักงานด้วยถ้อยคำรุนแรงเพื่อเรียกยอดคนดูและของขวัญ
ล่าสุด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 สำนักบริหารการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ออกประกาศชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว ระบุว่า
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีบุคคลได้แสดงพฤติกรรมและใช้ถ้อยคํา รุนแรงต่อพนักงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นวงกว้าง
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้รับทราบเหตุการณ์และดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบ ด้าน โดยบริษัทฯให้ความสําคัญกับการให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพและเอาใจใส่ ขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับ สิทธิ ศักดิ์ศรี และความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเช่นเดียวกัน
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมและการให้บริการที่ดี จําเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติซึ่ง กันและกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือพนักงาน การแสดงพฤติกรรมหรือใช้ถ้อยคําที่รุนแรงและไม่เหมาะสมต่อพนักงาน ไม่ใช่ สิ่งที่ควรเกิดขึ้น ไม่ว่าจะกระทําต่อพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น หรือบุคคลใดก็ตาม ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติด้วยความสุภาพ และมีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกัน
จากการตรวจสอบ พบว่ามีการใช้ถ้อยคําที่อาจเข้าข่ายสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของพนักงาน บริษัทฯ จึง ได้ดําเนินการแจ้งความตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของพนักงานที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้การดําเนินการดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความขัดแย้งกับลูกค้า แต่เป็นการยืนยันถึงหลักการในการปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของพนักงาน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนําเหตุการณ์ดังกล่าวไปพัฒนาแนวทางการให้บริการ รวมถึงมาตรการดูแลและคุ้มครองพนักงาน เพื่อสร้าง สภาพแวดล้อมในการทํางานและการให้บริการที่ดีต่อไป
สํานักบริหารการสื่อสารองค์กร
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
18 พฤศจิกายน 2569
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