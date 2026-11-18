ทนายตั้ม ได้ประกันตัวแล้ว หลังโพสต์ลาเพื่อนคุก 5 ปี ลั่นคืนนี้เปิดใจ 2 ทุ่ม
ษิทรา เบี้ยบังเกิด เคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังศาลพิพากษาจำคุก 5 ปี คดีเรียกรับเงินผู้ต้องหายาเสพติด ล่าสุดเผยศาลอนุญาตให้ประกันตัว ขอบคุณทุกกำลังใจ พร้อมประกาศจัดรายการ Sittra Talk เทปพิเศษคืนนี้
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม โพสต์ภาพตัวเองยืนกางแขนอยู่ด้านหน้าอาคารศาล ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ พร้อมข้อความแจ้งว่าได้รับการประกันตัวแล้ว หลังจากช่วงเช้าเพิ่งถูกศาลพิพากษาจำคุกอีก 5 ปี
ทนายตั้มเขียนข้อความติดตลกถึงผลการพิจารณาประกันตัวว่า “แต่ศาลให้ประกัน สงสัยท่านกลัวพวกมึงเหงา” ก่อนกล่าวถึงกำลังใจที่ได้รับจากคนรอบข้าง ซึ่งแตกต่างจากช่วงที่ถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้
“รอบนี้กูอบอุ่นหัวใจมากเลยนะ มีแต่คนเป็นห่วง แล้วก็ไม่อยากให้กูเข้าไปอีก ไม่เหมือนรอบก่อนมีแต่คนด่ากูทั้งประเทศ”
จากนั้นประกาศเตรียมจัดรายการพิเศษเพื่อขอบคุณผู้ติดตาม โดยระบุว่า
“เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆ คืนนี้กูจะจัดรายการ Sittra Talk เทปพิเศษ ตอนเปิดใจเกือบเข้าซังเต เจอกัน 20.00 น. ไปรอกันเยอะๆ นะเพื่อน”
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากช่วงสายวันเดียวกัน ทนายตั้มโพสต์ข้อความว่า “ลาก่อนนะเพื่อน กูโดนอีก 5 ปี แต้มเก่า 1 ปี 4 ไม่พอฟ่ะ ลาก่อย!!” ภายหลังศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่เจ้าตัวกับพวกถูกฟ้องเกี่ยวกับการเรียกรับเงินจากผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ขณะเดียวกัน นายเดชา กิตติวิทยานันท์ หรือทนายเดชา เปิดเผยผ่านเพจทนายคลายทุกข์ว่า ได้พูดคุยกับทนายตั้มหลังทราบผลคำพิพากษา โดยระบุว่าศาลให้น้ำหนักคำให้การของพยานในชั้นสอบสวนมากกว่าคำให้การในชั้นศาล และทนายตั้มจะใช้สิทธิต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์
สำหรับคดีนี้ นายษิทรากับพวกถูกฟ้องจากข้อกล่าวหาเรียกรับเงิน 400,000 บาทจากนายธีรวัฒน์ บุญรอด หรือออย ซึ่งถูกจับกุมในคดียาเสพติด โดยอ้างว่าสามารถช่วยให้ได้รับโทษน้อยลงผ่านการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปราบปรามยาเสพติด ตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
คดีนี้เป็นคนละคดีกับกรณีฉ้อโกงเงิน น.ส.จตุพร อุบลเลิศ หรือเจ๊อ้อย ซึ่งศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ให้จำคุกทนายตั้ม 5 ปี 12 เดือน และชดใช้เงินประมาณ 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ก่อนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์
ล่าสุด แม้ทนายตั้มจะยืนยันว่าได้รับการประกันตัวในคดีที่ศาลอ่านคำพิพากษาวันนี้แล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดวงเงินหลักประกันและเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวเพิ่มเติม ส่วนรายการ Sittra Talk เทปพิเศษที่เจ้าตัวประกาศไว้ มีกำหนดเผยแพร่เวลา 20.00 น. คืนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ทนายตั้ม โพสต์อำลา ศาลจำคุกอีก 5 ปี ลั่นแต้มเก่า 1 ปี 4 เดือนไม่พอ
- ปานเทพ แจง 6 ข้อ โต้ ทนายตั้ม ปมเงินบริจาคโดรน กล่าวหาเลื่อนลอย ลั่นฟ้องกลับหมิ่นประมาท
- ทนายตั้มเดือด ซัดปานเทพ ‘กลัวอะไร’ หลังประกาศฟ้องสื่อที่เผยแพร่คลิป