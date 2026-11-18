เปิด 4 โปสเตอร์ใหม่ เพลิงพระนาง แบ่งขั้วชัด ใครอยู่ข้างใคร ก่อนศึกชิงบัลลังก์ 3 ธ.ค.
เหลืออีกไม่ถึงสามสัปดาห์ก็ถึงคิวลงจอ Netflix ส่งโปสเตอร์ชุดใหม่ของซีรีส์ เพลิงพระนาง ออกมาพร้อมกันรวดเดียว 4 ใบ และคราวนี้ไม่ได้มาแค่โชว์หน้านักแสดง แต่จัดวางให้เห็นตั้งแต่ยังไม่ฉายว่าใครยืนข้างใคร ใครอยู่สายเลือดเดียวกัน และใครคือคนนอกที่จะเข้ามาทำให้ศึกชิงบัลลังก์พลิกได้ทุกเมื่อ
ทั้งสี่ใบใช้สูตรเดียวกัน คือเอาตัวละครที่ผูกกันไว้ด้วยกันในกรอบเดียว แล้ววางฉากหลังเป็นสถานที่ที่บอกปูมหลังของคนกลุ่มนั้น ปิดท้ายด้วยประโยคสั้น ๆ ที่เหมือนคำประกาศจุดยืนของแต่ละฝ่าย
ภูคาหลวง เมืองที่ล่มไปแล้ว แต่ความแค้นยังไม่ล่ม
ใบแรกเป็นของราชวงศ์ภูคาหลวง อนัญทิพย์ รับบทโดย ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ และกษัตริย์ภูคา รับบทโดย ตั๊ก นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ ยืนซ้อนกันด้วยสายตาที่ไม่ต้องอธิบายอะไรมาก ฉากหลังเป็นซากปรักหักพังของเมืองภูคา ซึ่งตามข้อมูลของเรื่องคือเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนแล้วล่มสลาย ก่อนกษัตริย์ภูคาจะรวบรวมขึ้นมาใหม่แล้วตั้งชื่อเมืองตามตัวเอง ท้ายโปสเตอร์เขียนไว้ว่า สิ้นนครา ไม่สิ้นภูคาหลวง
ทิพยวงศ์ สายเลือดเดียวกัน แต่แยกกันคนละโปสเตอร์
อีกสองใบว่าด้วยตระกูลทิพยวงศ์ เจ้าของเมืองทิพย์ ใบหนึ่งจับคู่เมืองคุ้ม รับบทโดย หมาก ปริญ สุภารัตน์ กับพระพันปีสำเภางาม รับบทโดย ก้อย ทาริกา ธิดาทิตย์ ในฐานะลูกชายที่มีเลือดทิพยวงศ์เพียงครึ่งเดียวและโตมาใต้เงาของแม่ที่กุมอำนาจ ฉากหลังเป็นพิธีบูชาไฟ สะท้อนความเชื่อว่าทิพยวงศ์สืบเชื้อสายมาจากพระสุริยะคนีเทพ หรือเทพแห่งไฟ ประโยคปิดคือ มุ่งมั่นสืบวงศ์วาน บงการทิพยวงศ์
อีกใบเป็นของราชินีตะวันทิพย์ รับบทโดย แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ กับลูกสองคน บูรพคาม รับบทโดย บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ และเสกขรเทวี รับบทโดย ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร คราวนี้ฉากหลังไม่ใช่ซากเมืองหรือพิธีกรรม แต่เป็นบัลลังก์เมืองทิพย์ตรง ๆ พร้อมประโยค อำนาจจงสถิต ประสิทธิ์แด่ทิพยวงศ์
สามคนนอกที่ทำให้เกมนี้ไม่จบง่าย
ใบสุดท้ายรวมตัวละครที่เข้ามาเป็นตัวแปร ตองนวล รับบทโดย อแมนด้า ออบดัม เจ้าหญิงจากเมืองมีดที่ใช้เสน่ห์และความมั่งคั่งเป็นใบเบิกทางเข้าหาอำนาจ สกุนิ รับบทโดย ปาโมช แสงศร พ่อค้าคนกลางที่ร่ำรวยแต่ไร้ศีลธรรม และริมบึง รับบทโดย เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ เจ้าหญิงแห่งนครเสมาและคนสนิทของเสกขรเทวี ฉากหลังเป็นประตูเมืองทิพย์ จุดที่ทุกคนในภาพนี้ต้องมาเจอกัน ประโยคปิดสั้นที่สุดในชุด ต่างชนชั้น ต่างช่วงชิง
ชุดไม่ได้มีไว้สวย แต่มีไว้บอกว่ามาจากเมืองไหน
สิ่งที่อ่านได้จากโปสเตอร์ชุดนี้อีกอย่างคือเครื่องแต่งกาย ทีมออกแบบวางให้ชุดทำหน้าที่บอกอัตลักษณ์ รากเหง้า และความเชื่อของแต่ละเมือง โดยหยิบจุดเด่นทางวัฒนธรรมจากหลายประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาผสมกับจินตนาการ แล้วเขียนแผนที่โลกในเรื่องขึ้นใหม่ให้หกเมืองมีบุคลิกคนละแบบ
- เมืองทิพย์ ศูนย์กลางการปกครองและวัฒนธรรมที่มีอำนาจสูงสุด ปกครองยาวนานโดยราชวงศ์ทิพยวงศ์ที่เชื่อว่าสืบเชื้อสายจากเทพแห่งไฟ จึงบูชาไฟและเชื่อเรื่องการสืบบัลลังก์ทางสายเลือดอย่างแรงกล้า
- เมืองภูคา เคยรุ่งเรืองแล้วล่มสลาย ก่อนกษัตริย์ภูคาจะรวบรวมเป็นปึกแผ่นและสถาปนาเมืองตามชื่อของตน
- เมืองมีด เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุด ศูนย์รวมการค้าที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติ เก่งเรื่องภาษาและการเจรจาต่อรอง
- เมืองเสมา เมืองเกษตรกรรม เด่นงานหัตถกรรม เย็บปักถักร้อย งานจักสาน และมีความเชื่อเหนือธรรมชาติ
- แดนพายัพ ชุมชนชนเผ่าเร่ร่อนบนทะเลทราย ปล้นสะดมคนที่เดินทางผ่าน แล้วเอาของที่ปล้นได้จากคาราวานมาประดิษฐ์เป็นเครื่องแต่งกาย
- เมืองเหมันต์ อยู่ทางตอนเหนือ อากาศหนาวเย็น ทำปศุสัตว์ และโดดเด่นเรื่องการผลิตยารักษาโรค
Netflix ปล่อยคลิปเบื้องหลังงานออกแบบเครื่องแต่งกายออกมาพร้อมกับโปสเตอร์ชุดนี้ด้วย สำหรับคนที่อยากดูว่าชุดแต่ละเมืองถูกคิดมาจากอะไร
เพลิงพระนาง ฉายเมื่อไหร่
เพลิงพระนาง เป็นซีรีส์ความยาว 6 ตอน กำกับโดย ศิวโรจณ์ คงสกุล อำนวยการสร้างโดย กัลป์ กัลย์จาฤก ผลิตโดย กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส ฉายทาง Netflix วันที่ 3 ธันวาคม 2569
เครดิตนักแสดงนำระบุชื่อ พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ปริญ สุภารัตน์ นริลญา กุลมงคลเพชร และปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ส่วน เขมนิจ จามิกรณ์ ที่เป็นศูนย์กลางของโปสเตอร์ใบที่ว่าด้วยบัลลังก์ ถูกระบุไว้ในฐานะนักแสดงรับเชิญ
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อ้างอิงจาก: คลิปเบื้องหลังการออกแบบเครื่องแต่งกาย เพลิงพระนาง (Netflix Thailand)