ผลบอล 7 สี วันนี้ 18 พ.ย. 69 สรุปผล 8 คู่ ใครผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย
อัปเดตผลบอลฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2026 รอบ 32 ทีมสุดท้าย อัสสัมชัญธนบุรี ถล่ม ร่มไทรวิทยา 6-1 ขัติยะวงษา เฉือนชนะ ทหารอากาศอนุสรณ์ เช็กผลการแข่งขันครบทั้ง 8 คู่
ผลการแข่งขันล่าสุด อัสสัมชัญธนบุรี เอาชนะ ร่มไทรวิทยา 6-1 ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกของวัน ขณะที่ ขัติยะวงษา ผ่านเข้ารอบตามมา หลังเสมอ ทหารอากาศอนุสรณ์ 3-3 ในเวลาแข่งขัน ก่อนตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ โดยผลการแข่งขันระบุสกอร์รวม 6-5
สำหรับการแข่งขันที่เหลืออีก 6 คู่ มีโรงเรียนชื่อดังลงสนามทั้งอัสสัมชัญ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อัสสัมชัญศรีราชา และปทุมคงคา โดยทีมที่ชนะจะผ่านเข้ารอบต่อไปทันที ส่วนทีมที่แพ้จะตกรอบ
สรุปผลบอล 7 สี วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2569 รอบ 32 ทีม
อัปเดตผลการแข่งขันตามลำดับเวลา รวม 8 คู่ ดังนี้
- 08.30 น. อัสสัมชัญธนบุรี 6-1 ร่มไทรวิทยา (อัสสัมชัญธนบุรี เข้ารอบ)
- 09.35 น. ขัติยะวงษา 6-5 ทหารอากาศอนุสรณ์ (เสมอในเวลา 3-3 ก่อนตัดสินด้วยจุดโทษ ขัติยะวงษา เข้ารอบ)
- 10.40 น. อัสสัมชัญ พบ กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (รอยืนยันผล)
- 11.45 น. ภัทรบพิตร พบ กีฬาเทศบาลนครนครปฐม (รอยืนยันผล)
- 12.50 น. ปทุมคงคา พบ ท่าข้ามพิทยาคม (รอแข่งขัน)
- 13.55 น. สวนป่าเขาชะอางค์ พบ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (รอแข่งขัน)
- 15.00 น. อัสสัมชัญศรีราชา พบ ราชวินิตบางเขน (รอแข่งขัน)
- 16.05 น. โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ พบ วชิราลัย (รอแข่งขัน)
หมายเหตุ : ข้อมูลผลการแข่งขันที่ยืนยันแล้ว ณ เวลา 12.46 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569
สำหรับการแข่งขันรอบ 32 ทีมสุดท้าย ยังเหลือโปรแกรมอีก 8 คู่ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ก่อนเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน โดยใช้ระบบแพ้คัดออกเช่นเดียวกัน
แฟนฟุตบอลสามารถติดตามผลการแข่งขันล่าสุดและรับชมการถ่ายทอดสดฟรีผ่านเว็บไซต์ CH7ON, YouTube Ch7HD และ Facebook Ch7HD Sports รวมถึงตรวจสอบตารางการแข่งขันได้ที่ เว็บไซต์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD 2026
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