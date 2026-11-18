ด่วน! คุก 3 ปี ชวนหลิง จาง ผู้บริหารไชน่า เรลเวย์ คดีตึก สตง. สั่งเลิกกิจการทันที
ศาลอาญาจำคุก 3 ปี กรรมการ ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 พร้อมนอมินีไทย 3 ราย คดีผู้รับเหมาตึก สตง. สั่งปรับ 1 ล้านบาทและยุติกิจการทันที
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีคำพิพากษาในคดีสำคัญที่สืบเนื่องจากเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่พังถล่ม โดยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ศาลได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำ อ.1558/2568 ซึ่งพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 5 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด กับพวกรวม 5 จำเลย ในความผิดฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือคดีนอมินี
คำพิพากษาระบุให้ลงโทษจำคุก 3 ปี นายชวนหลิง จาง กรรมการผู้มีอำนาจสัญชาติจีน พร้อมด้วยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยอีก 3 ราย ได้แก่ นายโสภณ มีชัย, นายประจวบ ศิริเขตร และนายมานัส ศรีอนันท์ นอกจากนี้ศาลยังสั่งปรับบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 1 ล้านบาท รวมถึงมีคำสั่งให้บริษัทยุติการประกอบกิจการในประเทศไทยทันที
จุดเริ่มต้นของคดีนี้มาจากการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นชาวไทยรวม 51% และนายชวนหลิง จาง ถือหุ้น 49% แม้ตามเอกสารจะดูเหมือนคนไทยถือหุ้นข้างมาก แต่ผลการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พบความผิดปกติอย่างชัดเจน
จากการตรวจสอบพบว่า นายโสภณถือหุ้น 40.80% นายประจวบถือหุ้น 10.20% และนายมานัสถือหุ้นเพียง 3 หุ้น ซึ่งอาชีพและรายได้ของคนไทยทั้งสามไม่สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นที่ถือครองเลย อีกทั้งดีเอสไอยังตรวจพบเส้นทางการเงินและการกู้ยืมเงินจากกลุ่มทุนจีนมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท จึงชี้ชัดว่าคนไทยทั้งสามไม่ได้ลงทุนด้วยเงินตนเอง แต่มีชื่อถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้บริษัทสามารถรับงานรับเหมาก่อสร้างในไทยได้
สำหรับบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน สตง. แห่งใหม่ ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อกิจการร่วมค้า ITD-CREC ด้วยมูลค่าสัญญากว่า 2,136 ล้านบาท ก่อนที่อาคารความสูง 33 ชั้นย่านจตุจักรจะพังถล่มลงมาขณะก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.2 ในประเทศเมียนมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 95 ราย สูญหาย 1 ราย และรอดชีวิต 9 ราย
อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาในวันนี้เป็นการตัดสินเฉพาะความผิดฐานใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติและการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ยังไม่ใช่คำตัดสินสาเหตุทางวิศวกรรมหรือความรับผิดทางอาญาจากการพังถล่มของอาคารโดยตรง ส่วนคดีอาญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ควบคุมงาน และก่อสร้างอาคาร สตง. ซึ่งมีนายเปรมชัย กรรณสูต อดีตผู้บริหารบริษัทอิตาเลียนไทยฯ กับพวกรวม 23 จำเลย ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอาญาต่อไป
ย้อนลำดับเหตุการณ์คดีไชน่า เรลเวย์ กับตึก สตง. ถล่ม
10 สิงหาคม 2561
บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นชาวไทย 51% และชาวจีน 49%
28 มีนาคม 2568
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.2 ในประเทศเมียนมา แรงสั่นสะเทือนส่งผลถึงกรุงเทพมหานคร ทำให้อาคารสำนักงาน สตง. แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างพังถล่ม มีผู้เสียชีวิต 95 คน และสูญหาย 1 คน
30 มีนาคม 2568
กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของไชน่า เรลเวย์ หลังพบข้อสงสัยเรื่องการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ โดยตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนและสถานที่ตั้งของบริษัท
2 เมษายน 2568
ดีเอสไอรับเรื่องเป็นคดีพิเศษที่ 32/2568 เพื่อตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อสงสัยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและมาตรฐานวัสดุก่อสร้าง
18 เมษายน 2568
ศาลอาญาออกหมายจับนายชวนหลิง จาง และผู้ถือหุ้นชาวไทย 3 คน ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
19 เมษายน 2568
ดีเอสไอจับกุมนายชวนหลิง จาง ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ก่อนควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
21-22 เมษายน 2568
ผู้ถือหุ้นชาวไทยทั้ง 3 คน ได้แก่ นายโสภณ นายประจวบ และนายมานัส เข้ามอบตัวต่อดีเอสไอ ก่อนถูกนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง โดยศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยหลักประกันคนละ 300,000 บาท
26 พฤษภาคม 2568
ดีเอสไอส่งสำนวนคดีนอมินีจำนวน 46 แฟ้ม รวม 17,620 แผ่น ให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด กับพวก รวม 5 คน
5 มิถุนายน 2568
พนักงานอัยการคดีพิเศษยื่นฟ้องบริษัทและผู้เกี่ยวข้องต่อศาลอาญา ในความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี
18 พฤศจิกายน 2569
ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีนอมินี ลงโทษจำคุกนายชวนหลิง จาง และผู้ถือหุ้นชาวไทยอีก 3 คน เป็นเวลา 3 ปี พร้อมมีโทษปรับ 1 ล้านบาท และสั่งให้บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ยุติการประกอบกิจการทันที
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