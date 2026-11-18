ไวรัลโซเชียล! ชาวเน็ตจีนสงสัย โพสต์ถามญี่ปุ่นซื้อเปลือกกุ้ง เอาไปทำอะไรกันแน่
ไวรัลโซเชียล! ชาวเน็ตจีนสงสัย โพสต์ถามชาวญี่ปุ่น ซื้อเปลือกกุ้ง-เปลือกแตงโม เอาไปทำอะไรกันแน่ คนดูมากกว่า 2.8 ล้านครั้ง
กลายเป็นไวรัลอย่างหนักในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในแฟลตฟอร์ม X หลังจากที่ผู้ใช้รายหนึ่งโพสต์ภาพเปลือกกุ้งล้วนที่ถูกบรรจุและวางขายเหมือนกับเนื้อสัตว์ทั่วไปในราคา 100 เยน (ประมาณ 21 บาท) พร้อมกับตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่า
“สวัสดีชาวญี่ปุ่นทุกคน! ฉันเป็นคนจีนนะ! ฉันเห็นในโซเชียลว่าที่ญี่ปุ่นมีคนรับซื้อพวกเปลือกกุ้ง เปลือกแตงโม หรืออะไรพวกนี้ด้วย เขารับซื้อขยะเปียกพวกนี้ไปทำอะไรกันเหรอ? เอาไปทำเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า? อยากรู้มากๆ เลย!” จากโพสต์ดังกล่าวทำให้มีผู้เข้าชมมากกว่า 2.8 ล้านครั้ง
ต่อมา ชาวเน็ตญี่ปุ่นได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นพร้อมกับอธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่า เปลือกกุ้งมักถูกนำไปต้มทำน้ำซุป ชุบแป้งทอดบางๆ คลุกเกลือทานเป็นขนมขบเคี้ยว นำไปปั่นละเอียดผสมเครื่องปรุงเพื่อทำเป็นผงโรยข้าว หรือแม้แต่นำไปผสมในลูกชิ้นปลาเพื่อเพิ่มรสชาติ
สำหรับเปลือกแตงโมนั้น คนญี่ปุ่นบางพื้นที่จะนำไปทำของดองคล้ายแตงกวาหรือมะเขือม่วง เช่น แตงโมดองสไตล์เปโชระ (Pechora-zuke) นอกจากนี้เปลือกกุ้งยังใช้ทำเหยื่อตกปลาได้ด้วย ซึ่งการนำวัตถุดิบเหล่านี้มาทำอาหารมักพบตามร้านอิซากายะหรือร้านอาหารทั่วไป มากกว่าที่คนจะทำกินเองที่บ้าน
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสไวรัลดังกล่าว ได้มีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าภาพเปลือกกุ้งแพ็กเกจนี้อาจเป็นภาพที่สร้างขึ้นจาก AI เนื่องจากชาวญี่ปุ่นเองก็ไม่เคยพบเห็นร้านสะดวกซื้อแห่งใดวางขายสินค้าในลักษณะนี้มาก่อน แม้ว่าชื่อร้านที่ปรากฏในภาพจะมีอยู่จริงก็ตาม
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