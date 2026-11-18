ด่วน! ทนายตั้ม โพสต์อำลา ศาลจำคุกอีก 5 ปี ลั่นแต้มเก่า 1 ปี 4 เดือนไม่พอ
ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด โพสต์ข้อความอำลาเพื่อน หลังถูกศาลพิพากษาจำคุกอีก 5 ปี ในคดีเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน 400,000 บาทจากผู้ต้องหาคดียาเสพติด โดยเจ้าตัวระบุว่าเคยถูกคุมขังมาแล้ว 1 ปี 4 เดือน แต่ระยะเวลาดังกล่าวยังไม่เพียงพอ ขณะที่ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เปิดเผยว่าศาลให้น้ำหนักคำให้การของพยานในชั้นสอบสวนมากกว่าคำให้การในชั้นศาล
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 จังหวัดสมุทรสงคราม นัดอ่านคำพิพากษาคดีที่เจ้าตัวกับพวกถูกฟ้อง โดยระบุว่า
“ลาก่อนนะเพื่อน กูโดนอีก 5 ปี แต้มเก่า 1 ปี 4 ไม่พอฟ่ะ ลาก่อย!!”
ข้อความถูกเผยแพร่พร้อมภาพถ่ายของทนายตั้มในชุดสูทสีน้ำเงิน ซึ่งมีผู้ติดตามและสื่อออนไลน์นำไปเผยแพร่ต่อ หลังเจ้าตัวเปิดเผยผลคำพิพากษาด้วยตัวเอง
ขณะเดียวกัน มีการเผยแพร่ข้อความของ นายเดชา กิตติวิทยานันท์ หรือทนายเดชา ซึ่งระบุว่าได้พูดคุยกับทนายตั้มแล้ว และเปิดเผยถึงเหตุผลที่ศาลพิพากษาจำคุก 5 ปี โดยเขียนว่า
“คุยกับทนายตั้มแล้ว ศาลพิพากษาจำคุกห้าปี เพราะศาลเชื่อคำให้การของพยานในชั้นสอบสวนมากกว่าในชั้นศาล #สู้ต่อไปนะเพื่อน”
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายละเอียดคำพิพากษาฉบับเต็มเปิดเผยต่อสาธารณะ จึงยังไม่ทราบข้อวินิจฉัยทั้งหมดของศาล รวมถึงคำสั่งเกี่ยวกับจำเลยคนอื่นและการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวของทนายตั้ม
สำหรับคดีที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาในวันนี้ สืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่านายษิทรากับพวกร่วมกันเรียกรับเงินจาก นายธีรวัฒน์ บุญรอด หรือออย ผู้ถูกจับกุมในคดียาเสพติด โดยอ้างว่าสามารถช่วยให้ได้รับโทษน้อยลงได้
ตามข้อกล่าวหา นายษิทรากับพวกอ้างว่าสามารถช่วยให้นายธีรวัฒน์ได้รับประโยชน์ตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งเปิดทางให้ศาลใช้ดุลพินิจลงโทษต่ำกว่าอัตราโทษขั้นต่ำได้ หากผู้กระทำความผิดให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปราบปรามยาเสพติด
ฝ่ายกล่าวหาระบุว่า นายธีรวัฒน์หลงเชื่อและมอบเงินให้จำนวน 400,000 บาท ก่อนมีการตรวจสอบพบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้เอกสารราชการอันเป็นเท็จ รวมถึงการจัดทำหรือดัดแปลงข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการ จนนำไปสู่การสอบสวนและฟ้องคดีต่อศาล
ก่อนหน้านี้ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เคยยื่นหนังสือเร่งรัดคดี โดยระบุว่าพนักงานสอบสวนส่งสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องให้อัยการตั้งแต่ปี 2563 แต่กระบวนการพิจารณาสำนวนใช้เวลาหลายปี และมีการสอบสวนเพิ่มเติมหลายครั้ง ก่อนอัยการยื่นฟ้องต่อศาล
ทั้งนี้ คดีเรียกรับเงิน 400,000 บาทเป็นคนละคดีกับกรณีฉ้อโกงเงิน น.ส.จตุพร อุบลเลิศ หรือเจ๊อ้อย ซึ่งศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ให้จำคุกนายษิทรา 5 ปี 12 เดือน และชดใช้เงิน 72,567,764.70 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ภายหลังคำพิพากษาคดีเจ๊อ้อย ศาลอนุญาตให้ทนายตั้มได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ก่อนมีคำพิพากษาจำคุกอีก 5 ปีในคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 นัดอ่านวันนี้ ตามข้อความที่ทนายตั้มและทนายเดชาเผยแพร่
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