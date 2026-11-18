อยุธยาเจริญแค่ไหน? เทียบ 6 มหาอำนาจยุโรป ร่วมยุค การค้า-วิทยาศาสตร์
ถ้าย้อนเวลากลับไปเดินริมน้ำกรุงศรีอยุธยาในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ภาพที่พบคงมีมากกว่าวัด พระราชวัง และขบวนทหาร เพราะที่นี่มีเรือสินค้าต่างชาติ พ่อค้าหลายภาษา และชุมชนของผู้คนจากจีน ญี่ปุ่น เปอร์เซีย ตลอดจนยุโรป
ขณะเดียวกัน อีกฟากของโลก ฝรั่งเศสกำลังสร้างความอลังการให้ราชสำนักแวร์ซาย ดัตช์กำลังขยายเครือข่ายการค้าทางทะเล ส่วนอังกฤษเริ่มวางรากฐานสถาบันวิทยาศาสตร์และการเงินที่มีอิทธิพลต่อโลกในเวลาต่อมา
คำถามว่า “อยุธยากับยุโรป ใครเจริญกว่ากัน?” จึงต้องแยกให้ออกก่อนว่า เรากำลังพูดถึงความเจริญด้านไหน และกำลังเทียบปีใดกับปีใด
เพราะอาณาจักรอยุธยาดำรงอยู่ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 จนถึง ค.ศ. 1767 กินเวลามากกว่า 400 ปี ระหว่างนั้นยุโรปเดินทางจากปลายยุคกลาง ผ่านยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา การขยายอำนาจข้ามมหาสมุทร และการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ จนอังกฤษเริ่มเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงท้ายอายุของอยุธยา
เอาอยุธยาตอนต้นไปเทียบกับอังกฤษยุคโรงงานเต็มเมือง จึงเหมือนจับคนละตอนของเรื่องมาแข่งกัน
อีกเรื่องที่ควรทำความเข้าใจคือ ทั้งหกแห่งไม่ได้เป็น “อาณาจักร” แบบเดียวกันทั้งหมด ดัตช์เป็นสาธารณรัฐ ส่วนจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยดินแดนจำนวนมากที่มีผู้ปกครองของตนเอง และอังกฤษเพิ่งรวมกับสกอตแลนด์เป็นบริเตนใหญ่ใน ค.ศ. 1707 ขณะที่อยุธยายังดำรงอยู่
ตั้งหลักที่อยุธยา เมืองหลวงที่เป็นทั้งราชสำนักและตลาดนานาชาติ
ความได้เปรียบสำคัญของอยุธยาคือทำเล เมืองตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำหลายสายมาบรรจบกัน เชื่อมพื้นที่เกษตรและหัวเมืองภายในเข้ากับเส้นทางออกสู่อ่าวไทย สินค้าจึงเดินทางมารวมกัน ก่อนกระจายต่อไปยังตลาดต่างประเทศ
ข้าว ไม้ฝาง หนังสัตว์ ของป่า และสินค้าจากหัวเมือง เป็นส่วนหนึ่งของการค้านี้ ขณะเดียวกัน พ่อค้านำผ้า เครื่องถ้วย โลหะ และสินค้าจากเครือข่ายการค้าอื่นเข้ามา อยุธยาจึงมีบทบาททั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และจุดรวบรวมสินค้า
โดยเฉพาะในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เมืองหลวงแห่งนี้มีความเป็นนานาชาติสูง ราชสำนักใช้ประโยชน์จากความรู้ ภาษา และเครือข่ายของชาวต่างชาติ ทั้งในงานการค้า การทูต และการทหาร
แต่อย่าจินตนาการว่าเป็นตลาดเสรีเหมือนปัจจุบัน ราชสำนักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทควบคุมการค้าและสินค้าบางประเภท ขณะที่โครงสร้างสังคมยังอาศัยระบบไพร่ การเกณฑ์แรงงาน และทาส ความมั่งคั่งของเมืองจึงไม่ได้หมายความว่าคนทุกกลุ่มมีโอกาสหรืออิสระเท่ากัน
จากจุดนี้ ลองหันไปดูคู่เทียบทั้งหกแห่ง
1. จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เครือข่ายเมืองและแหล่งความรู้ แต่การเมืองไม่ได้รวมเป็นก้อนเดียว
ชื่ออาจชวนให้นึกถึงทหารโรมันกับโคลอสเซียม แต่จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในยุคอยุธยาเป็นรัฐในยุโรปตอนกลาง มีแกนสำคัญอยู่ในดินแดนเยอรมนีและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ใช่จักรวรรดิโรมันโบราณที่ปกครองทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
จักรวรรดินี้มีจักรพรรดิ แต่ภายในประกอบด้วยแคว้นของเจ้าผู้ครองนคร ดินแดนของศาสนจักร และนครต่าง ๆ กติกาสำคัญอย่างพระราชกฤษฎีกาตราทอง ค.ศ. 1356 กำหนดกระบวนการเลือกกษัตริย์โรมันเยอรมันผ่านคณะผู้เลือกตั้ง
พูดง่าย ๆ คือ มีประมุขระดับจักรวรรดิ แต่ไม่ได้แปลว่าจักรพรรดิจะสั่งทุกเมืองได้โดยตรง
จุดเด่นของดินแดนเหล่านี้คือเครือข่ายเมือง ช่างฝีมือ การค้า และสถาบันความรู้ หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่เมืองไมนซ์ เมื่อโยฮันเนส กูเทนแบร์กพัฒนาระบบการพิมพ์ด้วยตัวเรียงโลหะ โดยมีพระคัมภีร์กูเทนแบร์กในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1450 เป็นผลงานสำคัญ
การพิมพ์ช่วยให้หนังสือและข้อถกเถียงผลิตซ้ำได้มากขึ้น เป็นฐานให้ความรู้แพร่กระจายในยุโรปอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา
เมื่อเทียบกับอยุธยา ดินแดนในจักรวรรดิเด่นด้านเครือข่ายการผลิตหนังสือและความรู้ ส่วนอยุธยาเด่นด้านการเป็นศูนย์กลางการค้าและอำนาจในภูมิภาค แต่ทั้งสองฝ่ายต่างมีปัญหาความขัดแย้งภายในและสงคราม
ช่วง ค.ศ. 1618 ถึง 1648 ขณะที่อยุธยามีการค้านานาชาติคึกคัก ดินแดนจำนวนมากในจักรวรรดิกลับเป็นสมรภูมิสงครามสามสิบปี เมืองที่มีมหาวิทยาลัยและช่างฝีมือชั้นดีจึงอาจเผชิญความเสียหายอย่างหนักได้เช่นกัน
ความรู้ก้าวหน้า ไม่ได้รับประกันว่าชีวิตประจำวันจะสงบสุข
2. โปรตุเกส ประเทศขนาดไม่ใหญ่ที่สร้างเครือข่ายข้ามมหาสมุทร
โปรตุเกสเป็นตัวอย่างชัดเจนว่า ขนาดแผ่นดินไม่ได้กำหนดขอบเขตอำนาจเสมอไป
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 โปรตุเกสขยายเส้นทางเดินเรือจากยุโรป อ้อมแอฟริกาสู่อินเดีย และเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสามารถด้านเรือ การเดินสมุทร ปืนใหญ่ และการสร้างฐานการค้าริมทะเล ทำให้เข้าถึงตลาดที่อยู่ไกลจากบ้านอย่างมาก
หลังยึดมะละกาใน ค.ศ. 1511 โปรตุเกสส่งทูตเข้ามาติดต่ออยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ต่อมามีความร่วมมือด้านการค้า ตลอดจนเรื่องปืนและกระสุน
สำหรับอยุธยา การติดต่อครั้งนี้เปิดช่องให้เข้าถึงเทคโนโลยีและเครือข่ายใหม่ ส่วนโปรตุเกสก็ต้องการเข้าถึงสินค้ากับตลาดของสยาม ความสัมพันธ์จึงเกิดจากผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
หากเทียบกันในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 โปรตุเกสได้เปรียบด้านการเดินเรือระยะไกลและเครือข่ายฐานที่มั่นข้ามมหาสมุทร ขณะที่อยุธยามีฐานเกษตร กำลังคน และอำนาจเหนือพื้นที่ภายในภูมิภาค
แต่โปรตุเกสไม่ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดยุคอยุธยา ฐานการค้าในเอเชียถูกคู่แข่งช่วงชิง โดยมะละกาตกอยู่ในมือดัตช์ใน ค.ศ. 1641 และลิสบอนยังเผชิญแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใน ค.ศ. 1755 หรือเพียง 12 ปีก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก
ภาพของโปรตุเกสในวันที่เข้ามาติดต่อสยาม กับภาพในปลายสมัยอยุธยา จึงต่างกันมาก
3. สเปน มหาอำนาจที่เชื่อมอเมริกากับเอเชียด้วยเงินและเรือสินค้า
ในช่วงเริ่มต้นของอยุธยา คาบสมุทรไอบีเรียยังมีหลายอาณาจักร ต่อมาราชบัลลังก์คาสตีลและอารากอนจึงเข้ามาอยู่ภายใต้ราชวงศ์ร่วมกันช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นฐานสำคัญของราชาธิปไตยสเปนที่ขยายอำนาจออกไปทั่วโลก
ความได้เปรียบของสเปนคือดินแดนอาณานิคมในทวีปอเมริกาและทรัพยากร โดยเฉพาะแร่เงิน ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้าระหว่างทวีป
ในเอเชีย สเปนตั้งฐานที่ฟิลิปปินส์ และใช้เส้นทางเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเชื่อมมะนิลากับอากาปุลโกในเม็กซิโก เงินจากอเมริกาเดินทางมาซื้อผ้าไหม เครื่องถ้วย และสินค้าเอเชีย ก่อนขนสินค้ากลับข้ามมหาสมุทร
เส้นทางการค้านี้ทำงานอยู่แล้วในช่วงที่อยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญของภูมิภาค จึงเห็นได้ว่าโลกเศรษฐกิจของอยุธยาไม่ได้แยกขาดจากอีกฟากของโลก แม้ไม่ได้ติดต่อกันโดยตรงทุกเส้นทางก็ตาม
เมื่อวัดขนาดเครือข่ายข้ามทวีป สเปนมีขอบเขตกว้างกว่าอยุธยาอย่างชัดเจน แต่การมีอาณานิคมและโลหะเงินจำนวนมากไม่ได้ทำให้ทุกคนในสเปนร่ำรวยเท่ากัน หรือทำให้รัฐปลอดปัญหาทางการเงิน
อีกด้านหนึ่งของความมั่งคั่งคือการพิชิตดินแดน การเกณฑ์แรงงาน และการกดขี่ประชากรในอาณานิคม การนับเรือกับเงินโดยไม่มองคนที่ต้องจ่ายต้นทุน จึงเล่าเรื่องความเจริญได้เพียงครึ่งเดียว
4. สาธารณรัฐดัตช์ เมื่อพ่อค้า บริษัท และเงินทุนกลายเป็นพลังของรัฐ
ดัตช์เป็นคู่เทียบที่น่าสนใจ เพราะรูปแบบการเมืองต่างจากอยุธยาอย่างมาก
สาธารณรัฐดัตช์เกิดขึ้นช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีชนชั้นนำเมืองและกลุ่มพ่อค้าบทบาทสูง ต่อมาใน ค.ศ. 1602 มีการก่อตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช์ หรือ VOC เพื่อรวมพลังการค้ากับเอเชีย
VOC ระดมทุนผ่านหุ้น มีเรือและฐานการค้าหลายแห่ง รวมทั้งใช้อำนาจทางการทหาร บริษัทจึงทำได้มากกว่าซื้อถูกขายแพง เพราะยังสามารถต่อรองสิทธิพิเศษและบังคับคู่แข่งด้วยกำลัง
ในอยุธยา ดัตช์ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีการค้าใน ค.ศ. 1608 สินค้าอย่างหนังสัตว์และผลิตผลจากภูมิภาคมีความสำคัญต่อเครือข่ายของบริษัท ซึ่งเชื่อมอยุธยาเข้ากับตลาดอื่นในเอเชีย
จุดต่างสำคัญคือ ดัตช์สร้างเครื่องมือระดมทุนและจัดการการค้าทางทะเลในระดับข้ามภูมิภาคได้เข้มแข็ง ขณะที่อยุธยาใช้ทำเล ทรัพยากร และอำนาจของราชสำนักเป็นฐานต่อรอง
อยุธยาจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ชม แต่เป็นทั้งแหล่งสินค้า ตลาด และคู่เจรจาที่บริษัทต้องเข้ามาหาความร่วมมือ แม้ความสัมพันธ์จะมีช่วงตึงเครียดจากการแข่งขันและข้อเรียกร้องทางการค้าก็ตาม
ส่วนความรุ่งเรืองของดัตช์ก็มีด้านมืดเช่นเดียวกับมหาอำนาจอื่น การผูกขาดด้วยกำลังและการค้าทาสเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่สร้างความมั่งคั่งให้รัฐและพ่อค้า
5. อังกฤษและบริเตนใหญ่ จากคู่ค้ารายหนึ่ง สู่ฐานวิทยาศาสตร์และการเงินยุคใหม่
เวลาได้ยินคำว่าอังกฤษ หลายคนอาจนึกถึงโรงงาน รถไฟ และจักรวรรดิที่มีอาณานิคมทั่วโลก แต่ภาพจำนวนมากเป็นเรื่องของยุคหลังอยุธยา
ในช่วงเริ่มต้นอยุธยา อังกฤษยังอยู่ในสังคมปลายยุคกลาง ต่อมาจึงขยายการเดินเรือและการค้าต่างประเทศ บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเข้ามาติดต่อค้าขายในอยุธยาใน ค.ศ. 1612 แต่ไม่ได้หมายความว่าอังกฤษครองการค้าในสยามมาตั้งแต่วันแรก
ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นภายในอังกฤษเอง โดยมีการก่อตั้งราชสมาคม หรือ Royal Society ใน ค.ศ. 1660 เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ไอแซก นิวตันตีพิมพ์หนังสือ Principia ใน ค.ศ. 1687 ซึ่งเสนอหลักการสำคัญด้านการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วง เวลานั้นตรงกับปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ต่อมา ธนาคารแห่งอังกฤษก่อตั้งใน ค.ศ. 1694 เพื่อระดมเงินให้รัฐบาลทำสงคราม และอังกฤษรวมกับสกอตแลนด์เป็นบริเตนใหญ่ใน ค.ศ. 1707
เมื่อเทียบช่วงอยุธยาตอนปลาย อังกฤษและบริเตนใหญ่มีข้อได้เปรียบชัดขึ้นด้านสถาบันวิทยาศาสตร์ การเงิน และการระดมทรัพยากรของรัฐ ซึ่งช่วยสนับสนุนการค้าและกำลังทางทะเล
อย่างไรก็ตาม การปฏิวัติอุตสาหกรรมเพิ่งเริ่มก่อตัวราว ค.ศ. 1760 ก่อนอยุธยาสิ้นสุดไม่นาน ความต่างแบบประเทศโรงงานกับประเทศเกษตรที่เห็นเด่นชัดในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จึงยังไม่ใช่สภาพตลอดสมัยอยุธยา
6. ฝรั่งเศส ราชสำนักยิ่งใหญ่ มองอยุธยาเป็นพันธมิตรสำคัญ
ถ้าต้องเลือกฉากหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าอยุธยาอยู่ตรงไหนในสายตายุโรป การเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของคณะทูตสยามที่พระราชวังแวร์ซายใน ค.ศ. 1686 เป็นตัวอย่างที่ดี
คณะทูตซึ่งมีออกพระวิสุทธสุนทร หรือโกษาปาน เป็นหัวหน้า ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นพิธีการใหญ่โต เหตุการณ์นี้มีทั้งเรื่องเกียรติยศของราชสำนักและผลประโยชน์ทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง
ฝรั่งเศสต้องการขยายอิทธิพลในเอเชียและแข่งขันกับดัตช์ ส่วนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมองหาความสัมพันธ์ที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการต่างประเทศ
ฝรั่งเศสในยุคนั้นมีฐานประชากรและทรัพยากรขนาดใหญ่ ราชสำนักสนับสนุนศิลปะ สถาปัตยกรรม และองค์ความรู้ต่าง ๆ แวร์ซายจึงเป็นทั้งที่ประทับ ศูนย์อำนาจ และสถานที่แสดงศักยภาพของกษัตริย์
อยุธยาเองก็มีราชสำนักที่ใช้พิธีการ ศิลปกรรม และสิ่งก่อสร้างแสดงอำนาจ พร้อมรับความรู้จากภายนอกมาใช้ในงานที่เป็นประโยชน์ ตั้งแต่การทหารไปจนถึงการก่อสร้างและดาราศาสตร์
คู่เทียบนี้จึงเห็นทั้งความคล้ายและความต่างของรัฐราชสำนักสองแห่ง ฝรั่งเศสมีขนาดและทรัพยากรมากกว่า แต่อยุธยามีความสำคัญมากพอที่ฝรั่งเศสต้องเดินทางมาเจรจาและพยายามสร้างพันธมิตร
การต้อนรับอย่างหรูหราไม่ได้พิสูจน์ว่าอำนาจสองฝ่ายเท่ากันทุกด้าน แต่ก็ชัดเจนว่าอยุธยาเป็นผู้เล่นที่มีผลประโยชน์ให้มหาอำนาจยุโรปต้องคำนึงถึง
แล้วชีวิตคนทั่วไป ใครสบายกว่ากัน
นี่เป็นคำถามที่ตอบยากกว่าการนับเรือหรือเทียบขนาดพระราชวัง เพราะสภาพชีวิตต่างกันตามพื้นที่ อาชีพ ฐานะ เพศ และช่วงเวลา
พ่อค้าร่ำรวยในอยุธยาอาจมีโอกาสมากกว่าชาวนาที่ยากจนในยุโรป ขณะที่พ่อค้าในอัมสเตอร์ดัมอาจเข้าถึงเงินทุนและเครือข่ายการค้าที่คนทั่วไปในอยุธยาไม่มี
สังคมอยุธยามีการเกณฑ์แรงงานและทาส ส่วนยุโรปก็มีอภิสิทธิ์ของชนชั้นนำ ความเหลื่อมล้ำทางกฎหมาย ข้อจำกัดทางศาสนาในหลายพื้นที่ ขณะที่เศรษฐกิจอาณานิคมของยุโรปจำนวนหนึ่งพึ่งแรงงานที่ถูกบังคับและการค้าทาส
ดังนั้น คำว่า “เมืองมั่งคั่ง” กับ “ประชาชนมีชีวิตดี” ต้องแยกกันพิจารณา
สิ่งที่อยุธยาเก่ง กับสิ่งที่ยุโรปกำลังสร้าง
หากมองตลอดช่วงเวลากว่า 400 ปี อยุธยาเป็นรัฐสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีฐานเกษตร การค้า เมืองหลวงนานาชาติ และความสามารถเลือกใช้ผู้คนกับความรู้จากเครือข่ายภายนอก
ขณะเดียวกัน รัฐยุโรปแต่ละแห่งพัฒนาข้อได้เปรียบต่างกัน โปรตุเกสเด่นเรื่องเส้นทางเดินเรือ สเปนเชื่อมทรัพยากรข้ามทวีป ดัตช์พัฒนาการค้าและการระดมทุน อังกฤษสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์กับการเงิน ฝรั่งเศสมีทรัพยากรและราชสำนักทรงอำนาจ ส่วนดินแดนในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นฐานสำคัญของเมือง ช่างฝีมือ และการพิมพ์
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เกิดพร้อมกัน และไม่ได้ทำให้ยุโรปทุกพื้นที่เจริญเท่ากัน แต่เมื่อเข้าสู่ปลายสมัยอยุธยา ข้อได้เปรียบด้านความรู้ เงินทุน และกำลังทางทะเลของบางรัฐยุโรปเริ่มเชื่อมเข้าหากันแน่นขึ้น
อยุธยาจึงไม่ใช่เมืองที่ยืนอยู่นอกกระแสโลก หากเป็นส่วนหนึ่งของโลกการค้าเดียวกันกับเมืองท่าและราชสำนักเหล่านั้น เพียงแต่แต่ละฝ่ายมีทรัพยากร กติกา ทิศทางการเปลี่ยนแปลงต่างกัน
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