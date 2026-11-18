แอร์มีนา เปลี่ยนไฟลท์บินลงเชียงใหม่ ตำรวจ ปส. จ่อยื่นหมายเรียกพยาน
แอร์มีนา เปลี่ยนแผนบินกลับไทย ลงสนามบินเชียงใหม่ ตำรวจ ปส. ส่งชุดปฏิบัติการรอรับเพื่อยื่นหมายเรียกในฐานะพยาน หวังขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
ความคืบหน้ากรณีของ น.ส.มีนา อายุ 26 ปี อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินชื่อดัง ที่ถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมตัวที่สนามบินเมลเบิร์นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2569 หลังตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าลายช้างน้ำหนักเกือบ 1 กิโลกรัม จนต้องถูกคุมขังนานเกือบ 5 เดือน ก่อนที่อัยการออสเตรเลียจะมีคำสั่งถอนฟ้องทุกข้อหาและปล่อยตัวเป็นอิสระเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
ล่าสุด 18 พ.ย. 69 มีรายงานด่วนระบุว่า แอร์มีนา ได้เปลี่ยนแผนการเดินทางกลับประเทศไทย เปลี่ยนไปนั่งเครื่องบินจากออสเตรเลียมาแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศเวียดนาม ก่อนจะนั่งเที่ยวบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 1883 จากเมืองโฮจิมินห์ มุ่งหน้ามาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ในเวลา 15.30 น. ของวันนี้ เพื่อเดินทางกลับไปหาครอบครัวที่จังหวัดพะเยา จากเดิมที่มีกำหนดลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงสายวันนี้ ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ทางด้าน พล.ต.ท.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) เปิดเผยว่า ทาง ปส. ไม่ได้ควบคุมตัวและไม่มีอำนาจจับกุม เนื่องจากได้รับการปล่อยตัวอย่างพ้นมลทินจากประเทศออสเตรเลียแล้ว แต่ในส่วนของคลังข้อมูลข้ามชาติ ทางตำรวจ ปส. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ปส.3 ในพื้นที่เชียงใหม่ เข้าไปรอรับเพื่อพบปะพูดคุยและขอความร่วมมือด้วยความสมัครใจ
พร้อมทั้งยื่นหมายเรียกในฐานะ “พยาน” เพื่อนัดหมายเข้าให้ถ้อยคำขยายผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายนนี้ในช่วงบ่าย โดยหากยังไม่พร้อมก็สามารถขอเลื่อนได้ เนื่องจากเป็นการประสานงานร่วมกับสำนักงานการสอบสวนและสำนักงานอัยการสูงสุดตามขั้นตอนคดีนอกราชอาณาจักรต่อไป
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อ้างอิงจาก : honekrasae