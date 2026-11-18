เกือบไม่รอด! ตัวเงินตัวทอง โผล่งับเท้านักท่องเที่ยว กระชากลงน้ำ ขณะนั่งพักผ่อน
เกือบไม่รอด! ตัวเงินตัวทอง โผล่งับเท้า นักท่องเที่ยวหญิงชาวเยอรมันวัย 60 ปี กระชากลงน้ำ ขณะนั่งแช่เท้าพักผ่อนในน้ำตก ก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 นางรักชนก แพน้อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งเหตุตัวเงินตัวทองกัดนักท่องเที่ยวหญิงชาวเยอรมัน วัยประมาณ 60 ปี ขณะพักผ่อนริมน้ำตกเอราวัณชั้นที่ 1 จนทำให้เกิดบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ที่บริเวณเท้าซ้าย
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น นักท่องเที่ยวเล่าเหตุการณ์ว่า ระหว่างกำลังหย่อนเท้าลงในน้ำ ตัวเงินตัวทองได้ดำน้ำมุดเข้ามาใกล้ แล้วกัดเข้าที่เท้าซ้ายพร้อมพยายามกระชากดึงลงใต้น้ำ จนทำให้ได้รับบาดเจ็บ
หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณเร่งเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอราวัณ จากนั้นส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลท่ากระดาน โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เดินทางไปพร้อมกับนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ทางอุทยานฯ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามอาการบาดเจ็บของนักท่องเที่ยวจนกว่าจะปลอดภัย และดูแลจนนักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขณะที่นักท่องเที่ยวได้มีการซื้อประกันอุบัติเหตุ วงเงินจำนวน 400,000 บาท พร้อมกับติดตั้งกรงดักจับตัวเงินตัวทองเพื่อระวังเหตุ
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