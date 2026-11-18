สาวกรุงเทพฯ ช็อกหนัก ตรวจเจอ “สารหนู” ทะลักร่าง โอดทำกับข้าวกินเองก็ยังไม่รอด
สาวกรุงสุดช็อก มีอาการชาตามตัว ตรวจเจอสารหนูพุ่งปรี๊ด ผวาหนักขนาดซื้อของห้างทำกินเองยังไม่รอด ตั้งคำถามความปลอดภัยในจานข้าว ท่ามกลางวิกฤตสารพิษปนเปื้อนแหล่งน้ำทั่วประเทศ
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 หญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โพสต์เล่าประสบการณ์ตรวจพบ สารหนูในร่างกายปริมาณสูง ทั้งที่ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรื่องอาหารมาตลอด เลือกซื้อวัตถุดิบจากห้างสรรพสินค้า เน้นสินค้าปลอดสารพิษ ล้างผักให้สะอาด และทำอาหารรับประทานเอง ก่อนตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของอาหารที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ท่ามกลางปัญหาสารหนูปนเปื้อนแหล่งน้ำหลายพื้นที่ของประเทศไทย
เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อหญิงสาวได้รับคำแนะนำให้ตรวจหาโลหะหนักในร่างกาย เนื่องจากมีอาการผิดปกติหลายอย่าง โดยเฉพาะอาการชาตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งที่ไม่ได้กดทับบริเวณนั้นและรับประทานอาหารครบทุกหมู่
หลังเข้ารับการตรวจ เธอระบุว่าผลตรวจพบสารหนูในร่างกายสูงมาก จึงเริ่มตั้งคำถามว่าได้รับสารชนิดนี้มาจากที่ใด เพราะที่ผ่านมาใส่ใจเรื่องอาหารเป็นพิเศษ และไม่คิดว่าตัวเองจะมีความเสี่ยงสัมผัสสารหนูในระดับสูง
หญิงสาวเล่าว่า ปกติอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และซื้อวัตถุดิบจากห้างสรรพสินค้า โดยพยายามเลือกสินค้าที่ระบุว่าปลอดสารพิษหรือเป็นสินค้าออร์แกนิก ก่อนนำกลับมาล้างอย่างพิถีพิถันและปรุงอาหารรับประทานเอง แต่เมื่อทราบผลตรวจกลับเริ่มกังวลว่าวัตถุดิบที่บริโภคอาจมีสารปนเปื้อนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
เจ้าตัวยังกล่าวถึงข่าวสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง รวมถึงปัญหามลพิษจากโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภาคตะวันออก ซึ่งทำให้เริ่มสนใจเรื่องความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
สิ่งที่เธอกังวลคือ ผู้บริโภคทั่วไปแทบไม่มีทางทราบว่าผักและวัตถุดิบที่ซื้อรับประทานมีแหล่งเพาะปลูกอยู่ที่ใด ใช้น้ำจากแหล่งไหน และดินที่ใช้เพาะปลูกมีสารปนเปื้อนหรือไม่ เพราะแม้เกษตรกรจะไม่ได้ใช้สารกำจัดศัตรูพืช แต่พืชก็อาจดูดซึมสารโลหะหนักจากดินและน้ำที่ปนเปื้อนได้
อย่างไรก็ตาม หญิงสาวไม่ได้กล่าวโทษว่าอาหารออร์แกนิกเป็นอันตราย แต่ต้องการตั้งคำถามถึงระบบตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะการติดตามแหล่งผลิตและการตรวจหาสารปนเปื้อนที่อาจเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารโดยผู้บริโภคไม่รู้ตัว
ก่อนหน้านี้ กรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังผลกระทบจากสารหนูในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำภาคเหนือ โดยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เปิดเผยว่าผลตรวจสารหนูในปัสสาวะของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังไม่พบผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจนในกลุ่มที่เฝ้าระวัง และต้องติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของสารอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อมูลผลตรวจของหญิงสาวฉบับเต็มเปิดเผยต่อสาธารณะ จึงไม่สามารถระบุได้ว่าสารหนูที่ตรวจพบเป็นชนิดใด มีปริมาณเท่าไร หรือได้รับมาจากอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งแวดล้อมแหล่งใด
ล่าสุด รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ หรือ อ.เจษ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ พร้อมอธิบายว่าการตรวจพบสารหนูในร่างกายสูงไม่ได้หมายความว่าผู้เข้ารับการตรวจได้รับสารหนูชนิดที่เป็นพิษเสมอไป
อ.เจษ ระบุว่า “ขอปลอบให้กำลังใจก่อนว่า อย่าพึ่งตกใจไปครับ” พร้อมอธิบายว่า การตรวจสารหนูเบื้องต้นบางประเภทเป็นการตรวจวัดปริมาณสารหนูรวม (Total Arsenic) ซึ่งอาจรวมทั้งสารหนูชนิดที่เป็นพิษและชนิดที่มีความเป็นพิษต่ำเอาไว้ด้วยกัน
สารหนูในธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ สารหนูอินทรีย์ (Organic Arsenic) และ สารหนูอนินทรีย์ (Inorganic Arsenic) ซึ่งมีแหล่งที่มาและความเป็นพิษแตกต่างกัน
สารหนูอินทรีย์บางชนิด เช่น อาร์เซโนเบเทน (Arsenobetaine) และอาร์เซโนโคลีน (Arsenocholine) พบได้ตามธรรมชาติในสัตว์น้ำและอาหารทะเล เช่น ปลา กุ้ง หอย และปู สารสองชนิดนี้มีความเป็นพิษต่ำมาก และร่างกายสามารถขับออกทางปัสสาวะได้ค่อนข้างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่ภายใน 1-2 วันหลังรับประทาน
ส่วนสารหนูอนินทรีย์เป็นกลุ่มที่มีความเป็นพิษสูง และสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคมะเร็งเมื่อได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน มักพบในน้ำบาดาล แหล่งน้ำใกล้พื้นที่เหมืองแร่ ดินปนเปื้อน พืชที่ปลูกในดินหรือใช้น้ำที่มีสารหนู รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐานและสารเคมีบางชนิดในภาคอุตสาหกรรม
อ.เจษ อธิบายต่อว่า หากเข้ารับการตรวจเลือดหรือปัสสาวะภายใน 1-3 วันหลังรับประทานอาหารทะเล ผลตรวจสารหนูรวมอาจสูงขึ้นได้ จนทำให้ผู้เข้ารับการตรวจตกใจ ทั้งที่สารหนูส่วนหนึ่งอาจเป็นชนิดที่มีความเป็นพิษต่ำจากอาหารทะเล
ด้วยเหตุนี้ แพทย์จึงอาจแนะนำให้ตรวจ Arsenic Speciation หรือการตรวจแยกชนิดสารหนูในปัสสาวะ เพื่อระบุว่าสารหนูที่ตรวจพบเป็นชนิดใด โดยการตรวจปัสสาวะเหมาะสำหรับประเมินการได้รับสารหนูในช่วงที่ผ่านมา มากกว่าการตรวจเลือดในหลายกรณี เนื่องจากสารหนูอยู่ในกระแสเลือดเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนถูกขับออกหรือกระจายเข้าสู่เนื้อเยื่อ
หากการตรวจครั้งแรกเป็นการตรวจสารหนูรวม และผู้เข้ารับการตรวจไม่ได้งดอาหารทะเลมาก่อน แพทย์อาจแนะนำให้งดอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายประมาณ 3-5 วัน ก่อนเก็บตัวอย่างตรวจซ้ำ เพื่อลดผลรบกวนจากสารหนูที่ได้รับผ่านอาหาร
หากค่าที่ตรวจพบลดลงจนกลับสู่ระดับปกติ ก็สนับสนุนความเป็นไปได้ว่าค่าสารหนูสูงก่อนหน้านั้นได้รับอิทธิพลจากอาหารทะเล แต่หากค่ายังคงสูง แพทย์จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาชนิดของสารหนูและแหล่งสัมผัสอื่น ๆ เช่น น้ำดื่ม อาหาร หรือสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
อ.เจษ ทิ้งท้ายว่า ผู้ที่ตรวจพบสารหนูในร่างกายสูงไม่ควรรีบตื่นตระหนก แต่ควรนำใบรายงานผลกลับไปปรึกษาแพทย์ ตรวจสอบว่าเป็นการตรวจสารหนูรวมหรือสารหนูอนินทรีย์ พร้อมแจ้งประวัติการรับประทานอาหารทะเลในช่วง 3-5 วันก่อนตรวจ เพื่อให้แพทย์วางแผนตรวจยืนยันและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
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