บานปลายหนัก เต วรากร แจ้งความเกรียนคีย์บอร์ด ด่าเกินขอบเขต
บานปลายกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการฟุตบอลนักเรียน สำหรับดราม่าระหว่าง อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ กุนซือโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล กับอดีตลูกศิษย์อย่าง เต วรากร นักเตะโรงเรียนหมอนทองวิทยา หลังจบเกมการแข่งขันที่พุทธิรังสีพิบูลเอาชนะหมอนทองวิทยาไปขาดลอย 5-1 ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงกิริยาการไหว้ที่ไม่สุภาพของฝ่ายนักเตะหลังจบเกม
หลังเกิดกระแสวิจารณ์ เต วรากร ได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียด้วยข้อความว่า “ปีสุดท้ายของผม ขอบคุณคำติชม แล้วก็คำด่าครับ” ยิ่งทำให้เรื่องราวลุกลามบานปลายออกไปอีก ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ทั้งกลุ่มที่ให้กำลังใจ กับกลุ่มที่ตักเตือนเรื่องความเหมาะสมในฐานะศิษย์กับอาจารย์
ต่อมาสื่อมวลชนหลายสำนักได้สอบถามความรู้สึกของ อ.สกล ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองแต่อย่างใด แต่ในฐานะที่เป็นครูและโค้ชย่อมมองว่าลูกศิษย์ควรรู้จักมารยาท สัมมาคารวะ รวมถึงรู้จักที่ต่ำที่สูง ก่อนจะทิ้งประโยคเปรียบเปรยสุดจี๊ดที่ทำเอาหลายคนถึงกับอึ้งว่า “กระดาษทิชชูที่อยู่ในกองขยะเราก็ไม่เก็บเอามาใช้อีก”
ล่าสุด เต วรากร ได้ตัดสินใจหอบหลักฐานเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มชาวเน็ตและเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงเกินกว่าเหตุจนเจ้าตัวทนไม่ไหว พร้อมเผยข้อความระบุถึงมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า น้องเขาใช้ชีวิตของเขา ส่วนบางคนกลับใช้เวลาทั้งวันมาสนใจชีวิตน้อง น้องก็เป็นคนที่มีความรู้สึกเช่นกัน จะวิจารณ์ หยอกล้อ หรือแซวอะไรก็ควรทำแต่พอประมาณ อย่าให้กลายเป็นการทำร้ายความรู้สึกของใครอีก
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