แฉวัยรุ่นไลฟ์สด หลอกเหยื่อซื้อของ ด่าหยาบพนง.-ถามรู้ไหมเป็นใคร สั่งชิ่งหนีไม่จ่ายเงิน
แก๊งวัยรุ่นตั้งวงไลฟ์สด หลอกเหยื่อซื้อของในร้านสะดวกซื้อ ด่าหยาบพนักงาน ก่อนสั่งเหยื่อเดินออกจากร้าน-ไม่จ่ายเงิน ชาวเน็ตเดือดจี้หน่วยงานจัดการ
โซเชียลแห่วิพากษ์วิจารณ์สนั่น หลังเพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ตั้งแก๊งไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชัน TikTok เพื่อทำคอนเทนต์เรียกยอดผู้ชมและของขวัญ โดยใช้วิธีหลอกลวงเหยื่อให้ไปทำภารกิจในร้านสะดวกซื้อ อ้างว่าจะจ่ายเงินค่าสินค้าให้
เพจ เจ๊ม้อย v+ เผยคลิปเหตุการณ์แรก ขณะกลุ่มผู้ก่อเหตุสั่งให้เหยื่อเดินหยิบสินค้าตามออเดอร์ใส่ตะกร้าจนครบ เมื่อถึงเวลาชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์ คนในไลฟ์สดกลับเบี้ยว ไม่ยอมโอนเงินมาให้ตามที่ตกลงกันไว้ หนำซ้ำยังยุให้เหยื่อด่าทอพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ส่วนคลิปที่สองใช้วิธีการคล้ายกัน กลุ่มวัยรุ่นหลอกเหยื่อว่าจะเลี้ยงเครื่องดื่มและให้เปิดกล้องไลฟ์สดไว้ตลอดเวลา เมื่อเหยื่อนำสินค้าไปวางเตรียมจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ กลุ่มคนในไลฟ์จะสร้างสถานการณ์กล่าวหาว่าพนักงานทำงานผิดพลาด จากนั้นก็ด่าทอพนักงานแล้วชิ่งหนีไป ปล่อยให้เหยื่อต้องรับหน้ากับพนักงานร้านเพียงลำพัง
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างเชามาแสดงความเห็น มองว่าพฤติกรรมดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งเหยื่อที่หลงเชื่อส่วนใหญ่เป็นเยาวชน รวมถึงพนักงานร้านสะดวกซื้อที่ต้องมารับเคราะห์ จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้ามาตรวจสอบและจัดการเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นอีก
ที่มาจาก : เจ๊ม้อย v+
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