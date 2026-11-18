KFC ในไทย ใครบริหาร เปิดโมเดล 3 แฟรนไชส์ กว่า 1,100 สาขา หลังรายใหญ่ในสหรัฐฯ ล้มละลาย
ข่าวแฟรนไชส์ KFC รายใหญ่ในสหรัฐฯ ยื่นขอคุ้มครองล้มละลายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ทำให้หลายคนสงสัยว่าแล้ว KFC ในประเทศไทยเป็นของใคร คำตอบคือไม่ได้มีเจ้าเดียว แต่แบ่งกันบริหารถึง 3 ราย รวมกันแล้วมากกว่า 1,100 สาขา
KFC ในไทยใช้โมเดลที่เรียกว่า Multi-Franchisee คือมีผู้ได้รับสิทธิ์หลายรายในประเทศเดียวกัน โดยมี บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่คุมภาพลักษณ์แบรนด์ การตลาด และมาตรฐานสินค้า ส่วนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสามรายเป็นคนลงทุนเปิดร้านและบริหารหน้าร้านเอง
3 ผู้บริหาร KFC ในประเทศไทย
- QSA หรือ บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย บริษัทย่อยในเครือไทยเบฟ ดูแลสาขามากที่สุดกว่า 500 แห่ง เน้นสาขาในห้างค้าปลีกอย่างโลตัสและบิ๊กซี สถานีบริการน้ำมัน และร้านแบบสแตนด์อโลนที่เปิด 24 ชั่วโมง
- CRG หรือ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ในเครือเซ็นทรัล ดูแลกว่า 350 สาขา เป็นแฟรนไชส์รายแรกของ KFC ในไทย เน้นสาขาในห้างเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน พ่วงสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก The 1
- RD หรือ บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ ดูแลกว่า 250 สาขา ได้รับสิทธิ์บริหารเมื่อปี 2559 และมีข่าวเรื่องการประกาศขายสิทธิ์เป็นระยะ แต่ปัจจุบันยังบริหารต่อเนื่อง
ตัวเลขสาขาข้างต้นเป็นข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อกลางปี 2569 เปลี่ยนแปลงได้ตามการเปิดปิดสาขาของแต่ละราย
CRG เป็นรายแรกที่นำ KFC เข้ามา เปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อปี 2527 ต่อมา RD ได้รับสิทธิ์บริหารในปี 2559 และในปี 2560 ยัมฯ ตัดสินใจขายร้านที่บริษัทบริหารเองทั้งหมดออกไป เพื่อให้ตลาดไทยเป็นระบบแฟรนไชส์เต็มรูปแบบ
ผู้ที่เข้าซื้อล็อตนั้นคือไทยเบฟ ผ่านบริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย โดยรับช่วงร้าน 240 สาขา ด้วยมูลค่ากว่า 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 11,300 ล้านบาทในเวลานั้น ก่อนจะขยายจนกลายเป็นผู้ถือสิทธิ์รายใหญ่ที่สุดในประเทศ
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 มีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่าไทยเบฟกำลังพิจารณาทางเลือกในการขายสิทธิ์แฟรนไชส์ KFC ในไทย และได้แต่งตั้ง Bank of America เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อสำรวจความสนใจของผู้ที่อาจเข้าซื้อ
อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวระบุชัดว่ายังอยู่ในขั้นพิจารณา ยังไม่มีข้อสรุป ท้ายที่สุดอาจไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงก็ได้ จนถึงขณะนี้ยังไม่พบการประกาศความคืบหน้าอย่างเป็นทางการ
เคสในสหรัฐฯ เกี่ยวกับร้านในไทยหรือไม่
ผู้ที่ยื่นล้มละลายในสหรัฐฯ คือ Tasty Chick’n ผู้ประกอบการที่ดูแลร้าน KFC 75 สาขา และร้านที่ใช้แบรนด์ร่วมกับ Taco Bell อีก 9 สาขา รวม 84 แห่งใน 10 รัฐ ไม่ใช่ตัวแบรนด์ KFC และไม่ใช่ ยัม! แบรนด์ส บริษัทแม่
ผู้ประกอบการรายนั้นเป็นคนละบริษัทกับผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสามรายในไทย ปัญหาที่ระบุในคำร้องต่อศาลคือยอดขายที่ลดลงสามปีติดและต้นทุนที่สูงขึ้นของกิจการรายนั้นเอง และยังไม่มีข้อมูลว่ากระบวนการในสหรัฐฯ ส่งผลโดยตรงต่อร้าน KFC ในประเทศไทย
สำหรับภาพรวมตลาด ไก่ทอดในไทยถูกประเมินว่ามีมูลค่ากว่า 2.76 หมื่นล้านบาท โดย KFC เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุด
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อ้างอิงจาก: Brand Buffet , Nation’s Restaurant News