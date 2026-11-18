สาเหตุ แต๊งค์ พงศกร หัวใจวาย พบเส้นเลือดอุดตัน 100% ทั้งที่ออกกำลังกายประจำ
เปิดสาเหตุ แต๊งค์ พงศกร หัวใจวายเฉียบพลัน พบเส้นเลือดหัวใจอุดตัน 100% ทั้งที่ออกกำลังกายประจำ
จากกรณีที่ แต๊งค์ พงศกร ออกมาเล่าวินาทีชีวิตของตัวเอง ที่จู่ ๆ ก็เกิดปวดหน้าอก มือเท้าชาเกร็ง หลังออกกำลังกายที่ฟิตเนส ก่อนถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน จากนั้นแพทย์แจ้งว่า แต๊งค์ หัวใจวาย เพราะเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตัน 100% กล้ามเนื้อหัวใจกำลังจะตาย จำเป็นต้องสวนหัวใจฉุกเฉิน ใส่ขดลวด ทำบอลลูน สองเส้น ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว แต่ยังต้องรอดูอาการในห้อง ICU ต่ออีก 2 วัน ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ ทำเอาแฟนคลับแห่เป็นห่วงกันยกใหญ่
หามส่ง ICU ด่วน! แต๊งค์ พงศกร หัวใจวาย หลังออกกำลังกาย ล่าสุดปลอดภัยแล้วโฆษณา
ล่าสุด กรณ์ จาติกวณิช คุณพ่อเลี้ยงของแต๊งค์ ได้ออกมาโพสต์ภาพขณะเดินทางเข้าเยี่ยมลูกชายที่ห้องพักโรงพยาบาล พร้อมอัปเดตอาการ และเผยสาเหตุที่ แต๊งค์ เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน หลังจากออกกำลังกายเสร็จ ระบุว่า
“เมื่อคืนกลับมาจากฮ่องกง ผมตรงจากสนามบินไปร่วมงานแต่งรุ่นน้องคนหนึ่ง ขณะที่นั่งอยู่ในงานมีข้อความจากบ้านแจ้งว่าลูกคนโตของเจหัวใจวาย หลังจากที่ออกกำลังกาย แต่ปลอดภัยแล้ว นอนพักฟื้นอยู่ห้อง CCU
พอพิธีสมรสเสร็จเราก็รีบขอตัวกลับบ้าน โทรถึงภรรยาของแต๊ง แล้วไปเยี่ยมแต๊งเมื่อเช้า
แต๊งโชคดี เพราะไปออกกำลังที่ยิมที่โปโลคลับ ที่นี่มีพยาบาลที่คุ้นเคยกับเหตุการณ์แบบนี้ มีรถพยาบาล และอยู่ใกล้โรงพยาบาลประจำของแต๊งเอง และที่โชคดีคือภรรยาอยู่ด้วย ช่วยเหลือได้ทันท่วงที
ก่อนหน้านี้แต๊งเพิ่งไปเดินเขามาที่เมืองจีน หากไปเกิดเหตุขณะนั้นคงรอดยาก
แต๊งอายุ 44 ปี เล่นกีฬามาแต่เด็ก แต่ cholesterol สูง ไม่ได้ทานยา เมื่อวานนี้ลิ่มเลือดอุดตันเส้นทางเดินหัวใจ
เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีรุ่นน้องอีกคนเจอเหตุการณ์เหมือนกันหลังเตะบอล
ถามหมอ หมอบอกว่าปัญหาไม่ใช่การออกกำลังกาย แต่การปล่อยให้ cholesterol สูง โดยเฉพาะ LDL
ขอให้ทุกคนอย่าประมาทครับ ตรวจร่างกายไว้สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะหากครอบครัวมีประวัติโรคหัวใจมาก่อน”
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อ้างอิงจาก : FB กรณ์ จาติกวณิช