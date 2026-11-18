ศุภจี เผยข่าวดี สหรัฐฯ เตรียมลดภาษีแรงงานบังคับไทยเหลือ 10% หลังอนุทิน ทรัมป์ ลงนามร่วม
ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เผยผลเจรจาการค้าไทย สหรัฐฯ ไทยได้รับสถานะเทียบเท่าประเทศที่ทำข้อตกลง ART เปิดทางลดภาษีมาตรา 301 จาก 12.5% เหลือ 10% พร้อมรับประกันภาษีกำลังผลิตส่วนเกินไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวผ่านระบบ Zoom ต่อสื่อมวลชนกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการลงนามระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในระหว่างการประชุมสุดยอดพิเศษอาเซียน สหรัฐฯ โดยเปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้ทำให้ไทยได้รับสถานะเทียบเท่าประเทศที่บรรลุความตกลงการค้าต่างตอบแทน หรือ Agreement on Reciprocal Trade (ART) กับสหรัฐฯ แล้ว
สถานะใหม่ทำให้ไทยสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกับประเทศที่ลงนาม ART ไปก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะภาษีภายใต้มาตรา 301 กรณีแรงงานบังคับ (Forced Labor) ซึ่งสหรัฐฯ กำหนดอัตราสำหรับสินค้าไทยไว้ที่ 12.5% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชา ได้รับอัตรา 10%
นางศุภจีระบุว่า หลังผู้นำทั้งสองประเทศลงนามแถลงการณ์ร่วม ไทยจะได้รับประโยชน์จากการปรับสถานะทางการค้า และสามารถเดินหน้าให้อัตราภาษีกรณีแรงงานบังคับลดลงมาอยู่ที่ 10% โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ความตกลง ART ฉบับสมบูรณ์ผ่านทุกขั้นตอนก่อนเริ่มเจรจาปรับลดภาษี
สำหรับภาษีภายใต้มาตรา 301 อีกประเภทหนึ่ง คือกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้าง (Structural Excess Capacity) ซึ่งสหรัฐฯ คาดว่าจะประกาศผลการไต่สวนในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2569 ไทยจะได้รับประโยชน์จากการลงนามแถลงการณ์ร่วมเช่นกัน
นางศุภจีเปิดเผยว่า สหรัฐฯ ยืนยันหลักการว่าไทยจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีประเภทนี้ในอัตราที่สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุอัตราภาษีที่แน่นอนได้ เนื่องจากต้องรอผลการไต่สวนของสหรัฐฯ
ส่วนความคืบหน้าของความตกลง ART ฉบับสมบูรณ์ นางศุภจียืนยันว่า ไทยและสหรัฐฯ สามารถตกลงกันได้ครบทุกประเด็นแล้ว เหลือขั้นตอนตรวจสอบและปรับถ้อยคำทางกฎหมาย โดยฝ่ายไทยจะส่งรายละเอียดให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ประสานงานร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯ
หลังจากนั้นรัฐบาลจะเสนอความตกลงต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งคาดว่าจะไม่ทันภายในปี 2569 ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและเสนอเรื่องต่อรัฐสภาตามขั้นตอน โดยประเมินว่าจะสามารถลงนามในความตกลง ART ฉบับสมบูรณ์ได้ภายในประมาณ 2 เดือน
สำหรับรายละเอียดของข้อตกลงการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ขณะนี้ยังอยู่ในชั้นความลับของการเจรจา รัฐบาลจะเปิดเผยต่อสาธารณชนเมื่อเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
นางศุภจียืนยันว่า การเจรจาเปิดตลาดสินค้าให้สหรัฐฯ ยึดหลักคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทย โดยจะเปิดตลาดเฉพาะสินค้าที่ไทยไม่สามารถผลิตได้ หรือมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ โดยไม่เปิดตลาดสินค้าทุกประเภทอย่างไม่มีเงื่อนไข
ทั้งนี้ การลงนามเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน เป็นการลงนามในแถลงการณ์ร่วมที่ยืนยันว่าการเจรจา ART บรรลุข้อสรุปในสาระสำคัญแล้ว ส่วนการปรับลดภาษีเหลือ 10% เป็นสิทธิประโยชน์ที่รัฐมนตรีพาณิชย์ระบุว่าไทยจะได้รับจากสถานะใหม่ โดยยังต้องติดตามประกาศอัตราภาษีอย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ ต่อไป
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