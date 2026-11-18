“ปู-หาญส์” ชนะคดี ศาลสั่งคู่กรณีคืนโฉนดที่ดิน 100 ล้าน ลั่น ความยุติธรรมมีจริง
“ปู มัณฑนา” ประกาศข่าวดี ศาลพิพากษา ให้ชนะคดีหลอกขายฝาก สั่งคู่กรณีคืนโฉนดมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท พร้อมชดใช้ค่าเสียหายอีก 5 ล้านบาท
“ปู-มัณฑนา หิมะทองคำ” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ความยุติธรรมมีอยู่จริง! วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2569 ศาลจังหวัดธัญบุรีมีคำพิพากษาให้ ปู หาญส์ เป็นฝ่ายชนะคดี โดยสั่งให้คืนที่ดินทั้งหมดจำนวน 14 แปลง /โฉนด มูลค่า กว่า 100 ล้านบาท และให้จำเลยที่ 1–3 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดค่ะ”
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ปู มัณฑนา และสามี หาญส์ หิมะทองคำ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (แจ้งวัฒนะ) หลังตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงให้ทำสัญญาขายฝากที่ดินมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
ซึ่งในขณะนั้นได้เปิดเผยว่า ได้หลงเชื่อและโอนโฉนดที่ดินไปแล้วถึง 14 ฉบับ แต่กลับไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้ จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ธัญบุรี เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
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