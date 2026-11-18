จ๊ะ นงผณี เศร้าเพิ่งเจอ พีท พีระ ในคอนเสิร์ตใหญ่พีซเมกเกอร์ โพสต์อาลัย”เหนื่อยก็พักนะพี่”
จ๊ะ นงผณี เศร้าเพิ่งเจอ พีท พีระ ในคอนเสิร์ตใหญ่พีซเมกเกอร์ รับปากไปออกรายการ รอแค่ติดต่อมา โพสต์อาลัย”เหนื่อยก็พักนะพี่”
ท่ามกลางความช็อกและโศกเศร้าของครอบครัว แฟนเพลง และเพื่อนศิลปิน หลังทราบข่าวการเสียชีวิตกะทันหันของ พีท พีระ อดีตสมาชิกวงดูโอ้ พีซเมกเกอร์ ตัดสินใจจบชีวิตภายในบ้านพักย่านปากเกร็ด นนทบุรี สำหรับรายละเอียดทางครอบครัวยังขอไม่ให้ข้อมูลใด ๆ กับสื่อมวลชน เนื่องจากยังตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยพิธีบำเพ็ญกุศล รดน้ำศพ และฌาปนกิจ พีท พีระ จัดขึ้นที่ ศาลา 2 วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
เปิดกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล-ฌาปนกิจ พีธ พีระ ณ วัดสะพานสูง นนทบุรีโฆษณา
ล่าสุด จ๊ะ นงผณี นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ พีท พีระ ระบุว่า “พึ่งเจอกันที่คอนเสิร์ตใหญ่ของพี่ พี่ยังบอกอยู่เลย เราอยู่หมู่บ้านเดียวกัน น้องมารายการพี่บ้างนะ..น้องรับปากว่าจะไป รอพี่ติดต่อมา แต่นี่น้องยังไม่ได้ไปรายการพี่เลย เหนื่อยก็พักนะพี่ ขอบคุณสำหรับมิตรภาพดี ๆ ที่มีให้กันนะคะ ยินดีและเป็นเกียรติที่เคยได้ร่วมงานกับพี่ RIP.”
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อ้างอิงจาก : FB นงผณี มหาดไทย