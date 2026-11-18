อาลัย ลี รีฟส์ นักมวยดังวัย 31 เสียชีวิต หลังถูกน็อกคาเวที โคม่า 3 เดือน
ลี รีฟส์ (Lee Reeves) นักมวยสากลอาชีพชาวไอร์แลนด์ เสียชีวิตแล้วในวัย 31 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 หลังได้รับบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงจากการถูกชกน็อกในการแข่งขันที่กรุงดับลินเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แม้แพทย์จะผ่าตัดและรักษาตัวในภาวะโคม่านานกว่า 3 เดือน แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 Queensberry Promotions บริษัทผู้จัดการแข่งขันมวย ยืนยันการเสียชีวิตของรีฟส์อย่างเป็นทางการ หลังเจ้าตัวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลิเมอริก (University Hospital Limerick) ประเทศไอร์แลนด์ โดยมีสมาชิกครอบครัวอยู่เคียงข้างในช่วงสุดท้ายของชีวิต
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 รีฟส์ขึ้นสังเวียนพบกับ แกรี คัลลี (Gary Cully) นักมวยเพื่อนร่วมชาติ ในการแข่งขันชิงแชมป์รุ่นซูเปอร์ไลต์เวตของ Boxing Union of Ireland Celtic ที่สนาม 3Arena กรุงดับลิน
การแข่งขันดำเนินมาจนถึงยกที่ 10 ซึ่งเป็นยกสุดท้าย ก่อนรีฟส์ถูกคัลลีชกน็อกจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ทีมแพทย์ประจำสนามรีบเข้าช่วยเหลือและนำตัวออกจากเวทีด้วยเปล ก่อนส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ผลตรวจพบว่ารีฟส์ได้รับบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรง แพทย์จึงผ่าตัดฉุกเฉินและใช้ยาทำให้เข้าสู่ภาวะโคม่า เพื่อควบคุมอาการระหว่างรักษาที่โรงพยาบาลโบมอนต์ (Beaumont Hospital) ในกรุงดับลิน
ตลอดช่วงหลายเดือนหลังการแข่งขัน รีฟส์ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยมีรายงานว่าอาการบางช่วงเริ่มดีขึ้น ก่อนถูกย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลิเมอริกในเดือนตุลาคม เพื่อให้อยู่ใกล้ครอบครัวและเพื่อนฝูงมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม สื่อท้องถิ่นของไอร์แลนด์รายงานว่า รีฟส์เกิดภาวะติดเชื้อระหว่างการรักษาในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนเสียชีวิต ทำให้อาการทรุดลง ก่อนจากไปในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน ขณะอายุ 31 ปี
ภายหลังการเสียชีวิต Queensberry Promotions ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ โดยกล่าวถึงรีฟส์ว่าเป็นนักมวยที่มีพรสวรรค์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้คนในชุมชน พร้อมส่งกำลังใจถึงครอบครัวและขอให้ทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวของญาติในช่วงเวลานี้
ด้าน แฟรงก์ วอร์เรน (Frank Warren) ผู้ก่อตั้ง Queensberry Promotions แสดงความอาลัยผ่านโซเชียลมีเดีย โดยกล่าวว่ารีฟส์เป็นคนหนุ่มที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้กับวงการมวย พร้อมส่งความเสียใจถึงครอบครัวและผู้ที่รักเขา
ขณะที่ แกรี คัลลี คู่ชกในไฟต์สุดท้ายของรีฟส์ โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านอินสตาแกรม โดยเล่าถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่การแข่งขันมวยสมัครเล่น ก่อนจะกลับมาพบกันบนสังเวียนอาชีพเมื่อเดือนสิงหาคม
คัลลีกล่าวว่า เขาจดจำรีฟส์ในฐานะนักมวยที่มีเอกลักษณ์และเป็นสุภาพบุรุษ พร้อมยืนยันว่าระหว่างทั้งสองคนมีแต่มิตรภาพและความเคารพต่อกัน ก่อนกล่าวอำลาเพื่อนร่วมอาชีพ
สำหรับประวัติของลี รีฟส์ เขาเกิดและเติบโตในเมืองลิเมอริก ประเทศไอร์แลนด์ เริ่มชกมวยสากลอาชีพในปี 2561 และขึ้นสังเวียนทั้งหมด 18 ไฟต์ ชนะ 16 ครั้ง แพ้ 2 ครั้ง โดยเป็นชัยชนะจากการน็อกคู่ต่อสู้ 11 ครั้ง
นอกเหนือจากอาชีพนักมวย รีฟส์ยังรับราชการทหารในกองกำลังป้องกันประเทศไอร์แลนด์ โดยเข้ารับราชการเมื่อเดือนเมษายน 2567 ก่อนประจำการที่กองพันทหารราบที่ 12 ในเมืองลิเมอริก อีกทั้งยังเป็นอาสาสมัครและทูตขององค์กร Limerick Treaty Suicide Prevention ซึ่งทำงานด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
กองกำลังป้องกันประเทศไอร์แลนด์ประกาศว่า จะจัดพิธีให้เกียรติทางทหารแก่รีฟส์ในงานศพวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ที่โบสถ์ Our Lady Queen of Peace เมืองลิเมอริก เพื่ออำลานักมวยและทหารผู้จากไปในวัย 31 ปี
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