สธ. แจงปม สารหนูปนเปื้อน แม่น้ำกก ยันยังไม่ถึงขั้นวิกฤต ไร้คนมีอาการพิษเฉียบพลัน
กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจมปมสารหนูปนเปื้อน แม่น้ำกก-แม่น้ำรวก ยันยังไม่ถึงขั้นวิกฤต ไร้คนมีอาการพิษเฉียบพลัน สั่งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธิติ แสวงธรรม อธิบดีกรมอนามัย ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีตรวจพบการปนเปื้อนสารโลหะหนัก (สารหนู) ในแม่น้ำกก แม่น้ำรวก และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดเชียงราย
นพ.สมฤกษ์ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมและระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพในพื้นที่ว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่เรื้อรังมาไม่ต่ำกว่า 2 ปีแล้ว โดยในเชิงระบบ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์ และกรมควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุข (สสจ.) ในพื้นที่มีการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โดยเราตรวจสอบและเฝ้าระวังทั้งตัวบุคคลและเฝ้าระวังน้ำดื่ม น้ำใช้ในพื้นที่ ส่วนกระทรวงทรัพย์เฝ้าระวังในแหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนั้นในเชิงระบบ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องน้ำดื่ม น้ำใช้ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ
นพ.ธิติ แสวงธรรม อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. พื้นที่แม่น้ำกก และแม่น้ำรวก คุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนประปาหมู่บ้านในพื้นที่ดังกล่าวใช้น้ำจากแหล่งน้ำบาดาลซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบ ขณะที่การตรวจติดตามประชาชนในพื้นที่แม่น้ำกกและแม่น้ำรวกยังไม่พบการปนเปื้อน
2. พื้นที่อำเภอเชียงของ เป็นบริเวณที่ทับซ้อนกับสายแร่และมีศักยภาพในการทำเหมือง จึงพบการปนเปื้อนสารหนู (Arsenic) ในแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำผิวดินในปริมาณค่อนข้างสูง และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบประปาที่ใช้น้ำบาดาลได้ จึงถือเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
นพ.ธิติ กล่าวต่อว่า สสจ. ในพื้นที่ ร่วมกับกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ แม้ปัจจุบันจะตรวจพบประชาชนที่มีค่าสารหนูเกินค่ามาตรฐานอยู่บ้าง
แต่ในทางการแพทย์ ลักษณะการก่อโรคจากสารหนูมักใช้เวลาสะสมในร่างกายนานประมาณ 5–10 ปี ยกเว้นกรณีที่ได้รับหรือดื่มกินเข้าไปในปริมาณสูงมากจนอาจเกิดพิษเฉียบพลันได้ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่มีอาการพิษเฉียบพลันแต่อย่างใด ทั้งนี้ จากข้อมูลดังกล่าวทำให้เราต้องมอนิเตอร์พื้นที่อื่นๆ ที่มีสายแร่ด้วย
นพ.ธิติ กล่าวอีกว่า มาตรฐานน้ำสำหรับดื่ม ประเทศไทยกำหนดเกณฑ์ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ที่ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนน้ำใช้ ต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร เรื่องนี้เคยมีการดิสคัทกับทางเมียนมาแล้ว แต่ทางนั้นบอกว่ายึดที่ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ต้องย้ำว่า ประมาณ 0.01-0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นปริมาณที่เริ่มมีปัญหาและสะสม 10 ปีขึ้นไปจึงจะเริ่มพบปัญหา
แต่ถ้าปริมาณมากกว่านั้น อย่าง 0.05-0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างที่เราได้ยินตัวเลขตอนนี้คือ 0.3 , 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังไม่ยืนยัน แต่ถ้าตัวเลขที่ยืนยันแล้วอยู่ในตัวเลขนี้ ระยะเวลาการสัมผัสอาจจะลดเวลาลงมาก็จะก่อให้เกิดปัญหา
โดยเฉพาะกรณีเกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร จะก่อผลเฉียบพลัน และโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องจากการกิน ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ส่วนเรื่องผิวหนังอาจไม่ชัดเจนนัก ทั้งนี้หากมีการสัมผัสก็ต้องรีบล้างให้สะอาด สิ่งที่เป็นปัญหาอีกอย่างคือ เวลาที่อ่านค่าสารนั้น ปกติจะได้ค่าลวง อย่างเวลาที่เราตรวจอาหารทะเล มักจะบอกผู้บริโภคงดอาหารทะเลก่อน เพราะถ้าไม่งด ก็จะตรวจเจอค่าสูงแต่ไม่ได้ บอกอะไร
เมื่อถามว่า ณ ตอนนี้ถือว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าข่ายวิกฤติด้านสุขภาพแล้วหรือไม่ นพ.สมฤกษ์ กล่าวว่า ตนคิดว่า น่าจะยังไม่ถือว่าเป็นวิกฤติ น่าจะเป็นการเฝ้าระวังมากกว่า โดยอาจจะดูว่า การเฝ้าระวังนี้ครอบคลุมประชาชนเป็นวงกว้างแค่ไหน อย่างที่บอกว่ามีการเจอสารพิษนั้น ก็ต้องมีการขยายผลในการดูว่า ผลกระทบนั้นมากกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มหรือไม่ ก่อนจะมีการสรุปว่าเป็นวิกฤติหรือไม่
เมื่อถามต่อว่า ลักษณะยังเป็นการพบในวงจำกัดหรือไม่ นพ.สมฤกษ์ กล่าวว่า ถ้าบอกว่ามีหรือไม่ เราเจอ แต่ยังไม่ได้เป็นการพบในลักษณะเฉียบพลัน จึงต้องไปสอบสวนโรคก่อนว่ามีการครอบคลุมขนาดไหน
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