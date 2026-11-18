อุกอาจ! ลูกค้าบีบคอคนขับ ซ้ำฉกเงินสด ฉุนค่าโดยสารแพง ก่อนกระโดดรถหนี ขุดประวัติคดีอื้อ
นาทีชีวิต! คนขับถูกลูกค้า 2 คนบีบคอ-แย่งพวงมาลัย ฉุนค่าโดยสารแพง ก่อนฉกเงินสดกระโดดลงรถหนี ล่าสุดศาลสั่งจำคุก 4 ปี ขุดประวัติช็อกคดีติดตัวอื้อ
ศาลเมืองนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ มีคำพิพากษาจำคุก โจชัว แคมป์เบลล์ วัย 33 ปี และ แบรด-ลี บาร์เบอร์ วัย 30 ปี หลังก่อเหตุทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์คนขับแท็กซี่ในย่านคาร์ลตัน เมืองนอตติงแฮม ซึ่งสาเหตุมาจากความไม่พอใจเรื่องค่าโดยสาร
ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในรถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ เริ่มจากผู้ก่อเหตุทั้งสองคนนั่งอยู่เบาะหลังและมีปากเสียงกับคนขับเรื่องค่าโดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อรถจอดสนิท บาร์เบอร์พุ่งตัวไปข้างหน้าและจับตัวคนขับไว้ ก่อนที่แคมป์เบลล์จะใช้มือทั้งสองข้างบีบคอคนขับจากทางด้านหลัง
ระหว่างที่แคมป์เบลล์ลงมือทำร้าย บาร์เบอร์ยื่นมือมาฉกเงินของแท็กซี่แล้วกระโดดหนีลงจากรถ คนขับจึงรีบเหยียบคันเร่ง ทำให้แคมป์เบลล์ที่ยังเกาะอยู่เกือบพลัดตกจากประตูผู้โดยสารที่เปิดอ้าอยู่ แคมป์เบลล์พยายามคว้าเบาะที่นั่งและพุ่งตัวไปแย่งพวงมาลัยจนเกิดการยื้อแย่งกัน สุดท้ายเมื่อรถจอดสนิท แคมป์เบลล์เห็นว่าเพื่อนหลบหนีไปแล้วจึงตัดสินใจวิ่งหนีตามไป คนขับรถที่อยู่ในอาการหวาดผวาจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน
ตำรวจนอตติงแฮมเชอร์ลงพื้นที่ตรวจสอบและใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในรถเป็นหลักฐานจนสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งสองคนได้ ตำรวจตั้งข้อหาแคมป์เบลล์ในความผิดฐานชิงทรัพย์และเจตนาบีบคอ ส่วนบาร์เบอร์นอกจากข้อหาชิงทรัพย์แล้ว ยังมีคดีอื่นติดตัวอีกหลายคดี ได้แก่ คดีงัดแงะร้านกาแฟในนอตติงแฮมและขโมยเครื่องคิดเงินเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนปี 2568 รวมถึงคดีขโมยของตามร้านค้าต่าง ๆ ทั่วเมืองอีก 9 ครั้ง ช่วงเดือนตุลาคม 2568 ถึงพฤษภาคม 2569
ผู้ก่อเหตุทั้งสองให้การรับสารภาพ ศาลนอตติงแฮมคราวน์จึงมีคำพิพากษาจำคุกบาร์เบอร์ เป็นเวลา 4 ปี 7 เดือน ส่วนแคมป์เบลล์ ศาลสั่งจำคุก 4 ปี 3 เดือน
อังเดร ฟอสเตอร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนทำให้เหยื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่น่ากลัว เพียงเพราะไม่พอใจค่าโดยสาร แคมป์เบลล์ลงมือบีบคอคนขับขณะที่รถยังเคลื่อนที่ ส่วนบาร์เบอร์ก็ฉกเงินทอนไป ทำให้รถเสียการควบคุมอย่างอันตราย แม้จะไม่มีใครบาดเจ็บแต่เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเหยื่ออย่างมาก พฤติกรรมลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านไม่ได้ การที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกทั้งสองคนเป็นเวลานานจึงถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว
ที่มาจาก : thesun
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