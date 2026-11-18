อึ้ง โจรบุกชิงทรัพย์ พ่ออดีตผู้ช่วยผู้สื่อข่าวช่อง 8 ตร.ปล่อยตัว อ้างไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
เกิดเหตุอุกอาจขึ้นภายในร้านขายของชำย่านแฟลตดินแดง คนร้ายบุกเข้าทำร้ายร่างกายและพยายามชิงทรัพย์พ่อของอดีตผู้ช่วยผู้สื่อข่าวช่อง 8 แม้ลูกชายจะเสี่ยงชีวิตวิ่งไล่จับตัวคนร้ายไว้ได้ทันท่วงที แต่กลับต้องพบกับเรื่องที่สร้างความกังวลใจอย่างหนักเมื่อตำรวจสายตรวจปล่อยตัวผู้ก่อเหตุไป
เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยขึ้นหลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก WiSSanu Junput โพสต์คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเตือนภัย พร้อมระบุว่าร้านถูกก่อเหตุซ้ำซากมาแล้วถึง 3 ครั้ง นายกล้า อายุ 47 ปี อดีตผู้ช่วยผู้สื่อข่าวช่อง 8 ซึ่งเป็นลูกชายผู้เสียหาย เล่าลำดับเหตุการณ์ว่า ช่วงเช้าขณะที่ตนกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในห้อง ส่วนพ่อกำลังเปิดร้านขายของชำตามปกติ มีชายคนร้ายเดินเข้ามาดูลาดเลาก่อนทำทีขอซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง 1 ขวด
คนร้ายไม่ยอมเดินไปหยิบสินค้าเอง แต่ใช้อุบายหลอกให้พ่อเดินไปเปิดตู้แช่หยิบให้ จังหวะที่พ่อกำลังเผลอ คนร้ายได้ปรี่เข้าไปใช้ท่อนแขนทุบเข้าที่ท้ายทอยอย่างแรง ใช้มือปิดปากกดลำคอ พยายามกระชากสร้อยข้อมือทองคำหนัก 10 บาทที่พ่อสวมใส่อยู่ ระหว่างที่พ่อกำลังต่อสู้ขัดขืน เด็กที่นั่งกินข้าวอยู่ในร้านเห็นเหตุการณ์จึงวิ่งเข้ามาช่วย แต่คนร้ายกลับคว้ามีดไล่แทงเด็กก่อนวิ่งหนีออกจากร้านไป
เด็กจึงตะโกนเรียกนายกล้าให้รีบวิ่งไล่ตามออกไป จนสามารถตะครุบตัวคนร้ายไว้ได้บริเวณด้านนอกร้าน เบื้องต้นคนร้ายอ้างหน้าตาเฉยว่าที่ลงมือทำร้ายเพราะถูกพ่อด่าทอ ทว่าเมื่อเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดตรวจสอบกลับไม่พบว่ามีการด่าทอแต่อย่างใด คาดว่าคนร้ายมาดูลาดเลาและตั้งใจเข้ามาชิงทรัพย์เพราะเห็นพ่ออยู่ร้านตามลำพัง
หลังจากควบคุมตัวคนร้ายไว้ได้ นายกล้าได้แจ้งตำรวจสายตรวจเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานมัดตัว แต่กลับได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีอำนาจควบคุมตัว เนื่องจากไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า ต้องรอขั้นตอนการออกหมายจับก่อน ส่งผลให้คนร้ายถูกปล่อยตัวเดินลอยนวลออกไป สร้างความหวาดกลัวและกังวลใจให้แก่ครอบครัวอย่างมาก เพราะพ่อได้รับบาดเจ็บศีรษะปูดโน เจ็บคอ และปวดระบมตามร่างกาย ซึ่งครอบครัวได้พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อนำใบรับรองแพทย์มาประกอบสำนวนคดีแล้ว
นายกล้าเปิดใจทิ้งท้ายว่า ย่านแฟลตดินแดงเกิดเหตุลักทรัพย์และชิงทรัพย์บ่อยครั้ง วันนี้ถือว่าโชคดีที่ตนหยุดงานและมีเด็กอยู่ในร้าน จึงช่วยพ่อและจับคนร้ายไว้ได้ทัน แต่สิ่งที่ติดใจคือครอบครัวอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตจับตัวส่งให้ตำรวจแล้ว กลับปล่อยตัวไปเฉยๆ จึงอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่ อย่าให้ต้องรอจนเกิดความสูญเสียรุนแรงไปมากกว่านี้ ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุรายนี้เป็นอดีตนักฟุตบอลที่มีพฤติกรรมตระเวนขโมยของตามสนามกีฬา และติดการพนันอย่างหนักจนต้องออกมาก่อเหตุเพื่อหาเงินใช้หนี้