แฟนคลับเศร้า ‘ดำ โกฮัง’ สุนัขพิการสู้ชีวิต กลับดาวหมาแล้ว หลังป่วยโรคไข้หัด
อาลัย น้องน่ารัก หรือ ดำ โกฮัง ตำนานสุนัขสู้ชีวิตเสียชีวิตแล้ว ย้อนเรื่องราวตลอด 10 ปีที่ มอบรอยยิ้ม พร้อมพิสูจน์ว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรค
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 แฟนเพจเฟซบุ๊ก The man that rescues dogs (TMTRD) โพสต์แจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปของ “น้องน่ารัก” หรือที่แฟนคลับรู้จักในชื่อ “ดำ โกฮัง” สุนัขอันเป็นที่รักของศูนย์พักพิงและผู้คนมากมาย
ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน ไมเคิลได้ช่วยเหลือสุนัขตัวนี้มาจากข้างถนน ในเวลานั้นน้องน่ารักกำลังป่วยหนักด้วยโรคไข้หัดสุนัข ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่อาจถึงขั้นเสียชีวิต แม้น้องน่ารักจะต่อสู้จนรอดชีวิตมาได้ แต่โรคร้ายก็ทิ้งความเสียหายถาวรไว้ที่ระบบประสาทส่วนกลาง ผลที่ตามมาคือท่าทางการเดินดูแปลกไป คล้ายกับคนที่ดื่มมาจนเมาโซเซ แต่ความผิดปกตินี้กลับกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ทำให้ทุกคนจดจำได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม สภาพร่างกายไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต น้องน่ารักยังคงสนุกสนานกับการขุดหลุม วิ่งเล่นกับเพื่อนสุนัขตัวอื่น และส่งเสียงเห่าหอนอย่างมีความสุขในแบบฉบับของตัวเอง ทั้งยังเป็นสุนัขที่มีบุคลิกร่าเริง โดดเด่น และสร้างสีสันให้กับศูนย์พักพิงอยู่เสมอ
ความน่ารักและเอกลักษณ์นี้ ทำให้น้องน่ารักมีโอกาสเป็นดาราตัวน้อย ไปปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง “โกฮัง (Gohan)” จนเข้าไปครองใจผู้ชมมากมาย แฟนคลับหลายคนถึงกับเดินทางมาที่ TMTRD เพื่อขอพบและทักทายโดยเฉพาะ
ทางเพจ TMTRD ระบุข้อความอาลัยทิ้งท้ายว่า จากสุนัขข้างถนนที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอด สู่การเป็นดาราบนจอภาพยนตร์ แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่ดำ โกฮังได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของทุกคน ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา น้องน่ารักเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่คอยสร้างเสียงหัวเราะ และทำให้เห็นว่าความพิการไม่ได้หมายความว่าสุนัขจะมีชีวิตที่มีความสุขไม่ได้ สถานพักพิงแห่งนี้คงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อไม่มีดำ โกฮัง ขอให้น้องน่ารักหลับให้สบาย วิ่งเล่นอย่างอิสระบนสะพานสายรุ้ง และจะอยู่ในความรักความทรงจำของทุกคนตลอดไป
ขณะที่ GDH โพสต์ข้อความไว้อาลัยกับการจากไปของ ดำ โกฮัง ระบุว่า
“RIP “น่ารัก” น้องหมาผู้รับบท “ดำ” ใน #โกฮังหัวใจโกโฮม โดยน้องเดินทางกลับดาวหมาไปแล้วอย่างสงบ น้องน่ารักผ่านชีวิตมาหลากหลายรสชาติ จากหมาข้างถนนผู้ป่วยจนพิการ ได้รับดูแลโดยบ้าน The man that rescues dogs สู่การฝากบทบาทสุดตราตรึงไว้ในภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวในโกโฮม” ซึ่ง บาส พูนพิริยะ หนึ่งในผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์ เล่าถึงน้องน่ารักไว้ว่า
“บรีฟกับทีมไปว่า ‘เจ้าดำ’ หมาน้อยแต่มานะในเรื่องโกฮัง จะต้องมีลักษณะสำคัญบางอย่างที่คนเห็นแค่ครั้งเดียวแล้วจำได้เลยทันที
วันที่แวะไปเเคสต์เด็กๆ ที่บ้าน The man that rescues dogs ผมตัดสินใจเลือกน้องน่ารักมารับบทนี้ภายในไม่ถึงสองนาที, ไม่ใช่เพราะน้องอายุเยอะหรือพิการขาหลัง แต่เพราะดวงตาคู่นั้นที่ทำให้ผมรู้สึกว่า น่ารักคงมีอะไรหลายสิ่งอย่างในชีวิตที่ผ่านมาที่อยากจะบอกเล่าให้เราฟัง และมันอาจจะหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ผมอยากให้หนังโกฮังเกิดขึ้นได้จริง ๆ
ขอบคุณน่ารักที่มาเป็นส่วนหนึ่งของงานชิ้นนี้ รวมถึงขอบคุณพี่ๆ ที่รักและดูแลเขามาตลอดหลายปี จนผมเชื่อว่าน่ารักได้มีชีวิตดี ๆ อยู่บนโลกใบนี้ ในแบบที่หมาจรจัดหน้าบ้านๆ แถมพิการตัวหนึ่งจะได้รับ
RIP เจ้าเด็กหมาที่น่ารักสมชื่อตัวนี้นะครับ”
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