‘แอร์มีนา’ ถึงไทยวันนี้ ตำรวจเตรียมรับตัว สอบขยายผลล่าแก๊งค้ายาข้ามชาติ
‘แอร์มีนา’ กลับถึงไทยวันนี้ (18 พ.ย. 69) หลังอัยการออสเตรเลียสั่งถอนฟ้องทุกข้อกล่าวหา ตำรวจ ปส. จ่อสอบปากคำขยายผลล่าแก๊งค้ายาข้ามชาติ
ความคืบหน้ากรณีของ “แอร์มีนา” อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสาวชาวไทยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียรวบตัวที่สนามบินเมลเบิร์น พร้อมของกลางเฮโรอีนน้ำหนักเกือบ 1 กิโลกรัม ซึ่งถูกซุกซ่อนตบตาเจ้าหน้าที่ไว้ในกระเป๋าผ้าลายช้างไทย เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
น.ส.มีนา ถูกตั้งข้อหาหนักถึง 2 ข้อหา ได้แก่ การนำเข้ายาเสพติดควบคุมในปริมาณเพื่อการค้า และการครอบครองยาเสพติดเพื่อการค้า จึงถูกควบคุมตัวนานถึง 5 เดือนระหว่างรอการสอบสวน กระทั่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางอัยการออสเตรเลียได้มีคำสั่งถอนฟ้องทุกข้อกล่าวหาและปล่อยตัว เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะระบุได้ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด
ส่วนกระบวนการทางกฎหมายในประเทศไทยยังคงต้องดำเนินต่อไป นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อธิบดีอัยการ สำนักการสอบสวน ชี้แจงว่า คดีนี้เข้าข่ายเป็นคดีนอกราชอาณาจักร ดังนั้นทางตำรวจและอัยการจึงมีความจำเป็นต้องสอบปากคำแอร์มีนาเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลทางคดี ก่อนหน้านี้ทางตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) ได้สืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องและส่งฟ้องศาลไปแล้ว
ขณะที่ พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 (ผบก.ปส.1) เผยว่า วันนี้ (18 พ.ย. 2569) ทีมพนักงานสอบสวน ตำรวจปราบปรามยาเสพติด และอัยการ จะเดินทางไปรอรับ น.ส.มีนา ทันทีที่เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อขอข้อมูลเชิงลึกในการนำไปขยายผลล่าตัวกลุ่มบุคคล หรือเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังการติดต่อและส่งยาเสพติดให้
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