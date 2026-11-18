เปิดภาพวินาที เครื่องบินกองทัพรัสเซีย ดิ่งตกลงในไซบีเรีย เสียชีวิตยกลำ 19 ศพ
เปิดภาพวินาที เครื่องบินลำเลียงทหาร กองทัพรัสเซีย ดิ่งตกลงในภูมิภาคไซบีเรีย เสียชีวิตยกลำ 19 ศพ ทางการเร่งสืบสวนสาเหตุ
สื่อต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้ออกแถลงการณ์ผ่านสื่อของรัฐ ยืนยันเหตุการณ์เครื่องบินลำเลียงทางทหารประสบอุบัติเหตุตกในภูมิภาคไซบีเรีย ส่งผลให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องจำนวน 19 ชีวิตเสียชีวิตทั้งหมด
รายงานระบุว่า เครื่องบินมรณะลำดังกล่าวเป็นรุ่น An-12 ซึ่งประสบเหตุตกขณะกำลังปฏิบัติภารกิจ “บินตามกำหนดการ” บริเวณ “พื้นที่ไร้ผู้อยู่อาศัย” ในแคว้นเคเมโรโว โดยทางการประเมินสาเหตุเบื้องต้นว่าอาจเกิดจากเครื่องขัดข้องทางเทคนิค ขณะนี้หน่วยงานด้านการบินกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียด
ด้านนายอิลยา เซเรดยุก ผู้ว่าการแคว้นเคเมโรโว เปิดเผยความคืบหน้าว่า ทีมกู้ภัยและหน่วยตอบสนองเหตุฉุกเฉินได้ และเข้าดับไฟอย่างรวดเร็วภายหลังเกิดเหตุบริเวณใกล้กับหมู่บ้านยากูโนโว พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัย
ผู้ว่าการแคว้นซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยตนเอง ระบุว่า ได้เตรียมเฮลิคอปเตอร์และหน่วยแพทย์ไว้พร้อมช่วยเหลือแล้ว พร้อมย้ำว่า ภารกิจหลักในขณะนี้คือการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมสืบสวนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้เขายังได้เผยแพร่ภาพวิดีโอขณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังปูพรมค้นหาบริเวณซากเครื่องบิน โดยมีรถพยาบาลจอดเตรียมพร้อมอยู่ใกล้เคียง
ขณะเดียวกัน โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกวินาทีเกิดเหตุไว้ได้ เผยให้เห็นวัตถุส่องสว่างร่วงหล่นจากท้องฟ้าในระยะไกล ก่อนจะเกิดแสงสว่างวาบคล้ายการระเบิดกลางอากาศ ทว่าจุดที่ตกอยู่ห่างไกลเกินกว่าจะสังเกตเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน ซึ่งสำนักข่าวชั้นนำอย่างบีบีซีและรอยเตอร์ได้ทำการตรวจสอบยืนยันวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุแล้ว โดยอ้างอิงจากลักษณะภูมิประเทศที่สอดคล้องกับภาพถ่ายดาวเทียม
จนถึงขณะนี้ ทางการยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเครื่องบินลำดังกล่าวได้บรรทุกสัมภาระหรือสินค้ารูปแบบใดมาด้วย ทั้งนี้ เครื่องบินรุ่น An-12 ถือเป็นอากาศยานที่กองทัพรัสเซียนิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในภารกิจลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ ขนส่งกำลังพล ตลอดจนภารกิจค้นหาและกู้ภัย
ที่มา: BBC
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