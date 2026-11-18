จับตา 10 โมงวันนี้ ศาลตัดสินคดีนอมินี ไชน่า เรลเวย์ ปมตึก สตง. ถล่ม
ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาคดีไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 กับพวก รวม 5 จำเลย หลังถูกฟ้องปมใช้คนไทยถือหุ้นแทนทุนจีน เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร สตง. ที่ถล่มเมื่อปี 2568
จับตาคดีตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม ล่าสุด วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาคดีนอมินี บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด กับพวก รวม 5 จำเลย หลังถูกฟ้องในความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จากข้อกล่าวหาใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวจีน เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กำหนดอ่านคำพิพากษาที่ห้องพิจารณา 904 ในคดีหมายเลขดำ อ.1558/2568 ซึ่งพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 5 เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้ง 5 ประกอบด้วย บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำเลยที่ 1 นายชวนหลิง จาง กรรมการผู้มีอำนาจสัญชาติจีน เป็นจำเลยที่ 2 และผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยอีก 3 คน ได้แก่ นายโสภณ มีชัย จำเลยที่ 3 นายประจวบ ศิริเขตร จำเลยที่ 4 และนายมนัส ศรีอนันต์ จำเลยที่ 5
คดีนี้สืบเนื่องจากเหตุอาคารสำนักงาน สตง. แห่งใหม่ บริเวณถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พังถล่มระหว่างเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก โดยผู้รับเหมาก่อสร้างคือกิจการร่วมค้า ITD-CREC ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด
หลังเกิดเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของไชน่า เรลเวย์ พบว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 51% และสัญชาติจีน 49% แต่เกิดข้อสงสัยว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยทั้ง 3 คน อาจไม่ได้ลงทุนในบริษัทด้วยเงินของตนเอง และอาจเป็นเพียงผู้ถือหุ้นแทนทุนจีน หรือที่เรียกว่า นอมินี (Nominee) เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีข้อจำกัดสำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายไทย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จึงรับเรื่องเป็นคดีพิเศษที่ 32/2568 ก่อนสอบสวนเส้นทางการเงินและความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2568 ดีเอสไอแถลงจับกุมนายชวนหลิง จาง พร้อมระบุว่าพบหลักฐานทางการเงินที่นำไปสู่ข้อสงสัยเรื่องการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ
ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ดีเอสไอส่งสำนวนการสอบสวนจำนวน 46 แฟ้ม รวม 17,620 แผ่น ให้พนักงานอัยการ พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องบริษัทและผู้เกี่ยวข้องรวม 5 คน ในความผิดฐานประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต และการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนคนต่างด้าวให้หลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมาย
ภายหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลอาญา จำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี โดยก่อนถึงวันพิพากษา ศาลมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะประวัติและพฤติการณ์ของจำเลย เพื่อประกอบการพิจารณาคำพิพากษา
อย่างไรก็ตาม คดีนอมินีที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาในวันนี้ เป็นคดีเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการประกอบธุรกิจและการถือหุ้น ไม่ใช่คดีตัดสินว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการพังถล่มของอาคาร สตง.
ส่วนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ควบคุมงาน และก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีนายเปรมชัย กรรณสูต อดีตผู้บริหารบริษัทอิตาเลียนไทยฯ กับพวก รวม 23 จำเลย ถูกดำเนินคดีจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลอาญา
สำหรับคำพิพากษาคดีนอมินีในวันนี้ ต้องรอฟังว่าศาลจะวินิจฉัยข้อกล่าวหาตามที่อัยการฟ้องไว้อย่างไร และจำเลยแต่ละคนจะมีความผิดหรือไม่
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