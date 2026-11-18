เพจดังขุดไม่เลิก ทริปกาลาปากอส บุ๋ม ปนัดดา ควงหนุ่มเที่ยวหรู สงสัยเงินใครจ่าย?
เพจดังขุดไม่เลิก ล่าสุดปล่อยภาพเรือทริปกาลาปากอส บุ๋ม ปนัดดา ควงหนุ่มเที่ยวหรู ตั้งข้อสงสัยใช้เงินใครจ่ายทริปมหาศาล
มหากาพย์ดราม่ายังคงร้อนระอุต่อเนื่องแบบไม่ได้พัก สำหรับกรณีของ บุ๋ม ปนัดดา ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ที่ล่าสุดเพจดัง อย่าง CSI LA ออกมาโพสต์แฉข้อมูลและหลักฐานใหม่เกี่ยวกับ บุ๋ม และหนุ่มหัวเกรียนปริศนา โดยรอบนี้พุ่งเป้าไปที่ทริปดำน้ำหมู่เกาะกาลาปากอส พร้อมทั้งเปิดคลิปเสียงขณะที่เจ้าตัวกำลังพูดคุยสอบถามชายหนุ่มปริศนาเรื่องระยะเวลาการเดินทางบนเครื่องบิน
ทางเพจ CSI LA ระบุข้อความอ้างว่า เสียงของผู้ชายในคลิปทริปดำน้ำดังกล่าวคือชายหนุ่มหัวเกรียน ซึ่งมีอาชีพเป็นทหารเรือกองหนุนและครูสอนดำน้ำ โดยอ้างอิงข้อมูลที่เคยถูกแฉก่อนหน้านี้ว่าทั้งคู่เดินทางไปดำน้ำด้วยกันสองต่อสอง นั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจยาวนานกว่า 41 ชั่วโมง ท่ามกลาง คำถามจากสังคมถึงแหล่งที่มาของเงินทุน พร้อมระบุว่าในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว ก๊อต อธิป สามีของ บุ๋ม ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูก
นอกจากนี้ ทางเพจยังได้เปิดเผยรายละเอียดราคาค่าใช้จ่ายของทริปกาลาปากอส ระบุว่า “ค่าบริการเรือ Liveaboard สำหรับทริปดำน้ำที่ หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ $6,390 ถึง $8,900+ USD (ประมาณ 220,000 – 310,000+ บาท) ต่อคน สำหรับทริป 7-8 วัน ยังไม่รวมค่า ตั๋วเครื่องบิน”
พร้อมทั้งโพสต์ภาพบรรยากาศสุดหรูภายในเรือยอชต์และตั้งคำถามทิ้งท้ายว่า หวังว่าค่าใช้จ่ายมหาศาลเหล่านี้จะมาจากเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินบริจาคของประชาชน
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อ้างอิงจาก : FB CSI LA