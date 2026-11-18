ดูบอลสด ฟุตบอล 7 สี วันนี้ 18 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดรอบ 32 ทีม ดูฟรีช่องไหน เช็กที่นี่
เช็กช่องทางดูบอลสด วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2569 ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2026 วันนี้ เริ่มแข่งขัน 08.30 น. พร้อมลิงก์รับชมออนไลน์ YouTube, Facebook และ CH7ON รวมตารางแข่งครบทั้ง 8 คู่
การแข่งขันรอบนี้ใช้ระบบแพ้คัดออก ทีมที่ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ส่วนทีมที่แพ้จะตกรอบทันที โดยวันนี้มีโรงเรียนชื่อดังลงสนามทั้งอัสสัมชัญธนบุรี อัสสัมชัญ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และอัสสัมชัญศรีราชา
ดูบอลสด ฟุตบอล 7 สี วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2569 ช่องทางถ่ายทอดสด
แฟนบอลสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอล 7HD 2026 รอบ 32 ทีมสุดท้าย ได้ฟรีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- CH7ON: คลิกดูบอลสด ฟุตบอล 7 สี 2569
- เว็บไซต์ช่อง 7HD: หน้ารวมถ่ายทอดสดฟุตบอล 7 สี
- YouTube: ช่อง Ch7HD
- Facebook: เพจ Ch7HD และ Ch7HD Sports
- TikTok: บัญชี Ch7HD Sports
สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามการแข่งขันผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ CH7ON หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CH7ON โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตารางแข่งฟุตบอล 7 สี วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2569 รอบ 32 ทีม
โปรแกรมการแข่งขันทั้ง 8 คู่ มีดังนี้
- 08.30 น. อัสสัมชัญธนบุรี พบ ร่มไทรวิทยา
- 09.35 น. ขัติยะวงษา พบ ทหารอากาศอนุสรณ์
- 10.40 น. อัสสัมชัญ พบ กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
- 11.45 น. ภัทรบพิตร พบ กีฬาเทศบาลนครนครปฐม
- 12.50 น. ปทุมคงคา พบ ท่าข้ามพิทยาคม
- 13.55 น. สวนป่าเขาชะอางค์ พบ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- 15.00 น. อัสสัมชัญศรีราชา พบ ราชวินิตบางเขน
- 16.05 น. โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ พบ วชิราลัย
สนามแข่งขัน: สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนามหญ้าเทียม กรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขันที่สนามได้ฟรี
แฟนบอลสามารถตรวจสอบเวลาแข่งขันและผลการแข่งขันล่าสุดได้ที่ เว็บไซต์การแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD 2026
โปรแกรมฟุตบอล 7 สี รอบต่อไป แข่งวันไหน?
หลังจบการแข่งขันวันที่ 18 พฤศจิกายน ยังมีโปรแกรมรอบ 32 ทีมสุดท้ายอีก 8 คู่ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ก่อนเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน
ส่วนรอบ 8 ทีมสุดท้ายจะแข่งขันวันที่ 30 พฤศจิกายน รอบรองชนะเลิศวันที่ 2 ธันวาคม และนัดชิงชนะเลิศวันที่ 6 ธันวาคม 2569 ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โปรแกรมวอลเลย์บอลยุวชนหญิง U15 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี 19-24 พ.ย. 2569 เช็กตารางแข่งครบทุกคู่
- ตารางแข่งฟุตบอล 7 สี 2569 รอบ 32 ทีม วันที่ 18-19 พฤศจิกายน เช็กโปรแกรมครบทุกคู่
- ผลบอลไทย ชนะ ทาจิกิสถาน 3-0 คว้าแชมป์คิงส์คัพ 2569 สมัยที่ 17