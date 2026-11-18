เปิดกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล-ฌาปนกิจ พีธ พีระ ณ วัดสะพานสูง นนทบุรี
เปิดกำหนดการสวดพระอภิธรรม-ฌาปนกิจ พีธ พีระ พิธีรดน้ำศพ 4 โมงเย็นวันนี้ ณ ศาลา 2 วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี เพื่อนศิลปินแห่อาลัย
ข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง พีท พีระ หรือ พีธ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท อดีตศิลปินวง Peacemaker (พีซเมกเกอร์) ในวัย 47 ปี หลังตัดสินใจจบชีวิตตัวเองภายในบ้านพักย่านปากเกร็ด นนทบุรี สร้างความโศกเศร้าและช็อกให้กับเพื่อนศิลปิน แฟนเพลง และครอบครัวเป็นอย่างมาก สำหรับรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางครอบครัวยังไม่ขอให้ข้อมูลใด ๆ กับสื่อมวลชนในขณะนี้ เพราะยังตกใจและเสียใจกับการสูญเสียอย่างกะทันหันอยู่
ล่าสุด 17 พ.ย. 69 ทางครอบครัวได้มีการแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ พีธ พีระ โดยพิธีจะจัดขึ้น ณ ศาลา 2 วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี และจะมีพิธีรดน้ำศพ ในช่วงเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (18 พ.ย. 69)
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ “พีธ พีระ” นักร้องดัง เสียชีวิตในวัย 47 ปี
พิธีรดน้ำศพ
- 18 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.00 น.
พิธีสวดพระอภิธรรม
- 18 – 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.30 น.
- 20 – 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17.30 น.
- 22 – 24 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.30 น.
พิธีฌาปนกิจ
- 25 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.00 น.
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อ้างอิงจาก : FB บีม จารุวรรณ