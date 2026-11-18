ป.ป.ส. เผย อัยการออสเตรเลีย ถอนฟ้อง “แอร์มีนา” เหตุหลักฐานไม่เพียงพอ
ป.ป.ส. ชี้แจง อัยการออสเตรเลีย ถอนฟ้อง “แอร์มีนา” ทุกข้อหา หลังพบยาเสพติดซุกซ่อนในกระเป๋า เหตุหลักฐานไม่เพียงพอ
น.ส.ขวัญกมล ศรีชัยวรรณ นักสืบสวนสอบสวนเชี่ยวชาญ และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยกรณีชี้แจงความคืบหน้าคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลีย พร้อมย้ำเตือนประชาชน “อย่ารับฝากสิ่งของข้ามประเทศ” เสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายาเสพติด
สำนักงาน ป.ป.ส. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี นางสาวมีนา คอนโดะ พนักงานลูกเรือสายการบินไทย ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลีย (ABF) จับกุมที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 พร้อมของกลางเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ 900 กรัม ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าลายช้าง และถูกดำเนินคดีในข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนในปริมาณเชิงพาณิชย์ หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลทางการข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีส่งให้ทางการออสเตรเลียเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริง
และล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (CDPP) ได้มีคำสั่งถอนข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ เนื่องจากพยานหลักฐานและผลการตรวจสอบการติดต่อสื่อสาร รวมถึงเส้นทางการเงิน ยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์เจตนาว่าผู้ต้องหามีส่วนรู้เห็นในการนำเข้ายาเสพติด ส่งผลให้นางสาวมีนาฯ ได้รับการปล่อยตัวและคาดว่าจะเดินทางกลับประเทศไทย
ซึ่งภายหลังจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) จะเชิญนางสาวมีนาฯ เข้ามาให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสืบสวนขยายผลทลายเครือข่ายผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ขอแจ้งเตือนไปยังประชาชน ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการรับฝากสิ่งของจากบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นของฝากหรือสินค้าทั่วไปเพื่อแลกกับค่าตอบแทน เนื่องจากขบวนการค้ายาเสพติดมักใช้วิธีการแอบแฝงซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในสัมภาระ ซึ่งอาจทำให้ผู้รับฝากตกเป็นเครื่องมือและต้องเผชิญกับการถูกดำเนินคดีที่มีโทษสถานหนักได้
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