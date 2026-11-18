หาม ‘แอนนา’ ส่ง รพ. ด่วน อ้างถูกทำร้ายในเรือนจำ คาดเจ็บหนัก
เฟิร์น วรรณภา รุดเยี่ยม ‘แอนนา’ ที่เรือนจำ หลังได้รับจดหมาย อ้างถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ สุดท้ายพลาดเจอ จนท.ส่งตัวไปโรงพยาบาล คาดเจ็บหนัก
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เฟิร์น วรรณภา ตัวแม่สายเปย์ โพสต์คลิปผ่าน TikTok fernwan27 เผยข้อความจากจดหมายจากเรือนจำของ แอนนา ทีวีพูล หรือ วรินทร วัตรสังข์ อดีตพิธีกรและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งเธอดูแลอีกฝ่ายและแม่ของแอนนา เธอภาวนาให้แอนนาออกมาจากเรือนจำในเร็ววัน
จากนั้น เฟิร์น วรรณภา อ่านข้อความจากจดหมายของแอนนา ระบุว่า “แม่วันปีใหม่นี้จะไปเที่ยวไหน ปีใหม่นี้ทางคลองเฟรมมีกีฬาสี ลูกได้ถือป้ายสีด้วยนะ ลูกอยากได้ชุดกับรองเท้ารายละเอียดอยู่ที่พุดเดิ้ล อยากใส่ชุดประกวดหรือชุดเปิดไหล่สีเขียว ต่างหูเพชรเบา ๆ อยากให้แม่เนี่ยทำบุญกับลูกที ซึ่งปกติทำทุกเดือนนะคะ
แม่ฝากบอกเฟิร์นทีนะคะ หนูไม่รู้จะใช้คำไหนให้เพียงพอกับที่ไม่ทอดทิ้งหนู ทั้ง ๆ ที่เฟิร์นทำเฉย ๆ ไปก็ได้ แต่ไม่เคยทำเฉย ๆ เลย ช่วยตลอดตอนนี้ตอบแทนพี่เฟิร์นอยู่ ผลบุญจากที่ลูกสวดมนต์ทุกวัน เพื่อให้ปกปักรักษา ให้ร่ำรวยรุ่งเรือง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ต้องซื้ออะไรให้หนูแล้วนะปีใหม่ ห้ามซื้อนะ แต่ขอเป็นเงิน 3,000 บาทได้ป่าว จะเอาไว้ซื้อของกิน อย่าเพิ่งเบื่อหนูนะคะ ออกไปจะทดแทนบุญคุณให้แม่ที่อุ้มชูดูแลหนูตลอด ไม่ใช่แค่หนึ่งถึงสองครั้ง
ตอนนี้หนูติดเชื้อในท่อปัสสาวะเกือบตาย รักนะคะ ปีใหม่นี้เคาท์ดาวน์ในห้องขัง เที่ยวเผื่อหนูด้วยนะ”
ล่าสุด เฟิร์น วรรณภา ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง โพสต์คลิปขณะเธอกำลังไปเยี่ยมแอนนาที่เรือนจำกลางคลองเปรมตอน 14.00 น. เพราะแอนนาเขียนจดหมาย อ้างว่าโดนทำร้ายร่างกาย เมื่อมาถึงจุดหมายเฟิร์นเตรียมเงินสดไว้ให้แอนนาและซื้อของให้ แต่เมื่อถึงเวลาเช้าเยี่ยมก็ต้องผิดหวังเพราะไม่เจอแอนนา เพราะเพิ่งย้ายตัวไปที่โรงพยาบาล
เฟิร์น คาดการณ์ว่า “แอนนาน่าจะเจ็บเยอะมาก แต่ขอไม่ลงรายละเอียดว่าโดนอะไรบ้าง ตอนนี้อยู่โรงพยาบาล รอไปดูอาการที่โรงพยาบาล”
ก่อนหน้านี้ แอนนา วรินทร ถูกศาลพิพากษาจำคุกจากคดีกล่องสุ่มทิพย์และฉ้อโกงประชาชน โทษจำคุกรวมกว่า 100 ปี โดยเจ้าตัวตัดสินใจไม่ขออุทธรณ์ ผู้เสียหายรวม 119 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 111 ล้านบาท
จากการเปิดเผยของคนใกล้ชิด ปัญหาเกิดจากการหมุนเงินไม่ทันในธุรกิจ แต่ยังคงใช้ชีวิตหรูหราจนนำไปสู่การกระทำผิดซ้ำ ๆ และเข้าสู่ภาวะล้มละลาย
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