ช็อก! สารหนู แม่น้ำกก เชียงราย พุ่งสูง 25 เท่า สธ. เตือน ต้มน้ำไม่ช่วยกำจัดโลหะหนัก
ตรวจพบสารหนูในแม่น้ำกก จ.เชียงราย พุ่งสูง 25 เท่า สธ. เตือนเลี่ยงสัมผัสน้ำและตะกอนดิน ย้ำต้มน้ำไม่ช่วยกำจัดโลหะหนัก รัฐบาลเร่งหาแหล่งน้ำทดแทน
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผลตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำจังหวัดเชียงราย หลังส่งกรมอนามัยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พบปริมาณโลหะหนักและสารหนูอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากสะสมในร่างกายต่อเนื่องนานๆ สอดคล้องกับข้อมูลของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อ้างอิงผลตรวจจากกรมควบคุมมลพิษว่าค่าสารหนูในแม่น้ำกกเพิ่มขึ้นจากเดิมสูงถึง 25 เท่า
สิ่งที่คนในพื้นที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องคือ การนำน้ำปนเปื้อนมาต้มจนเดือดไม่สามารถทำให้สารโลหะหนักหรือสารหนูหายไปได้ ต่างจากการฆ่าเชื้อโรคทั่วไป กรมอนามัยจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนดินในแม่น้ำโดยตรง ส่วนเกษตรกรที่จำเป็นต้องลงน้ำควรสวมถุงมือ ถุงเท้า หรือรองเท้าบูทป้องกันทุกครั้ง รวมถึงควรกินอาหารที่หลากหลายและสลับซื้อวัตถุดิบจากพื้นที่ใกล้เคียงบ้างเพื่อลดความเสี่ยงการสะสมสารพิษ
สำหรับเรื่องน้ำกินน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคยังคงสะอาดและใช้งานได้ตามปกติ จุดที่น่ากังวลคือระบบประปาหมู่บ้านที่ชาวบ้านใช้กันแพร่หลาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับท้องถิ่นเข้าไปตรวจเช็กคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดแล้ว
ส่วนประเด็นที่มีรายงานพบผู้ป่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งอาการโรคผิวหนัง คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง นายพัฒนาระบุว่ายังไม่สามารถฟันธงได้ทันทีว่าเกิดจากพิษสารหนูหรือไม่ เพราะเป็นอาการที่คล้ายกับอีกหลายโรค ขณะนี้แพทย์ในพื้นที่กำลังตรวจหาสารโลหะหนักในร่างกายผู้ป่วยควบคู่ไปกับการรักษาเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจน
ในฝั่งของภาคการเกษตร นายสุริยะได้สั่งการให้กรมประมงและกรมวิชาการเกษตรเร่งตรวจสอบผลกระทบต่อสัตว์น้ำและพืชผลทางการเกษตรทั้งหมดเพื่อสรุปผลภายในสัปดาห์นี้ พร้อมย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะจุดในพื้นที่ ไม่ได้ลุกลามไปทั่วประเทศ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของรัฐบาล น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ ได้กำชับผ่าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุม ครม. ให้เร่งจัดหาน้ำสะอาดดูแลประชาชนทันที โดยรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาพร้อมกัน 3 ระดับ ทั้งการจัดหาแหล่งน้ำทดแทน พัฒนาระบบตรวจวัดช่วยเหลือประชาชน รวมถึงประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นทาง
ในทางปฏิบัติ หน่วยงานในพื้นที่ได้วางแผนดึงน้ำจากแม่น้ำลาวมาใช้ผลิตประปาทดแทนในเขตเมืองเชียงราย ส่วนอำเภอแม่สายกำลังขยายระบบส่งน้ำ ศึกษาการสูบน้ำจากแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงแสน รวมถึงสำรวจแหล่งน้ำใกล้เคียงอย่างขุนน้ำนางนอน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้น้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างปลอดภัย
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