ฮุน เซน ประกาศกร้าว! ขู่หยิบข้อพิพาทชายแดน ไทย-กัมพูชา ฟ้องเวทีโลกบ่อยขึ้น
ฮุน เซน ประกาศกร้าว! ขู่หยิบข้อพิพาทชายแดน ไทย-กัมพูชา ฟ้องเวทีโลกบ่อยขึ้น หากไทยเพิกเฉยข้อตกลงหยุดยิง ปฏิเสธสำรวจพื้นที่ร่วมกัน
สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะยกระดับข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนกับไทยขึ้นสู่เวทีระดับโลกให้บ่อยขึ้นและหนักแน่นขึ้นกว่าเดิม หากรัฐบาลไทยยังคงเพิกเฉยต่อข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนธันวาคม 2568 และปฏิเสธที่จะเดินหน้าลงพื้นที่สำรวจแนวพรมแดนร่วมกัน
ท่าทีดังกล่าวถูกเปิดเผยผ่าน นายเจีย ธิริธ โฆษกส่วนตัวของ ฮุน เซน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยระบุว่า ประธานวุฒิสภากัมพูชาได้กล่าวถึงประเด็นนี้ระหว่างการหารือร่วมกับรองประธานวุฒิสภามาเลเซีย เพื่อเป็นการตอบโต้ทางการไทยที่เคยเรียกร้องให้กัมพูชายุติการนำปัญหาพื้นที่ทับซ้อนไปพูดในที่ประชุมระดับนานาชาติ
“หากไทยต้องการให้กัมพูชาเลิกพูดถึงข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาบนเวทีโลก ไทยก็ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน” นายเจีย ธิริธ กล่าวย้ำถึงสารของฮุน เซน
เจีย ธิริธ ระบุเพิ่มเติมว่า สาระสำคัญของข้อตกลงเมื่อเดือนธันวาคม 2568 คือการลงพื้นที่สำรวจเขตแดนร่วมกัน แต่จนถึงขณะนี้เวลาล่วงเลยมาเกือบ 11 เดือนแล้ว ฝ่ายไทยกลับยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการใดๆ ด้วยเหตุนี้ ฮุน เซน จึงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งปฏิบัติตามข้อตกลงและเริ่มต้นกระบวนการสำรวจโดยเร็วที่สุด
“กัมพูชาจะออกมาส่งเสียงให้ดังและแข็งกร้าวยิ่งกว่าเดิม” นายเจีย ธิริธ กล่าวถึงมาตรการตอบโต้ หากไทยยังคงนิ่งเฉยต่อข้อตกลงหยุดยิงและไม่ยอมลงพื้นที่สำรวจ ความเคลื่อนไหวของอดีตผู้นำกัมพูชา เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Francophonie Summit) ครั้งที่ 20 ที่กรุงพนมเปญ
ก่อนหน้านี้ ในพิธีเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ใช้เวทีดังกล่าวเรียกร้องให้มีการกลับมาเดินหน้าสำรวจและปักปันเขตแดนร่วมกันอีกครั้ง พร้อมอ้างว่าปัจจุบันยังมีชาวกัมพูชาอีกราว 20,000 คน ที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองได้
อย่างไรก็ตาม เจีย ธิริธ กล่าวทิ้งท้ายว่า ฮุน เซน ยังคงสนับสนุนจุดยืนของรัฐบาลกัมพูชาอย่างเต็มที่ ในการมุ่งแก้ไขข้อพิพาทนี้ด้วยสันติวิธีและยึดมั่นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่มา: The Phnom Penh Post
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