สื่อนอกตีข่าว อนุทิน–ทรัมป์ลงนาม ข้อตกลงการค้า เกษตรกรสหรัฐได้ประโยชน์ 8.3 หมื่นล้าน
สื่อสหรัฐฯ รายงานไทยเตรียมเปิดตลาดและซื้อสินค้าเกษตรอเมริกันเพิ่ม 2,600 ล้านดอลลาร์ หลังอนุทิน–ทรัมป์ลงนามแถลงการณ์ร่วม ข้อตกลงการค้าไทย–สหรัฐฯ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอเมริกัน
ฟ็อกซ์นิวส์ สำนักข่าวสหรัฐฯ นำเสนอความคืบหน้าการเจรจาการค้าไทย–สหรัฐฯ โดยเน้นประโยชน์ที่ เกษตรกรอเมริกันจะได้รับ หลัง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงนามแถลงการณ์ร่วมที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569
โพสต์ของฟ็อกซ์นิวส์ระบุว่า ทรัมป์ลงนามข้อตกลงการค้าครั้งสำคัญกับไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยไทยจะยกเลิกภาษีสินค้าส่งออกจากสหรัฐฯ ลดอุปสรรคทางการค้า และซื้อสินค้าเกษตรอเมริกันเพิ่มเติมประมาณ 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8.3 หมื่นล้านบาท พร้อมพาดหัวภาพในความหมายว่า “ประธานาธิบดีทรัมป์คว้าข้อตกลงการค้าครั้งสำคัญกับไทย เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอเมริกัน”
เกษตรกรสหรัฐฯ ได้ประโยชน์จากอะไร?
ฟ็อกซ์นิวส์เน้นย้ำถึงโอกาสที่เกษตรกรสหรัฐฯ จะส่งออกสินค้าเข้าตลาดไทยเพิ่มขึ้น หากเป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ผลิตสหรัฐฯ จะมีตลาดรองรับใหญ่ขึ้น อุปสรรคด้านภาษีตลอดจนข้อกำหนดการนำเข้าจะลดลง
ทำเนียบขาวเคยเผยแพร่กรอบการเจรจาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ระบุมูลค่าข้อตกลงเชิงพาณิชย์ไว้ที่ประมาณ 2,600 ล้านดอลลาร์ต่อปี บริษัทไทยจะรับซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ ครอบคลุมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง และกากธัญพืชจากกระบวนการผลิตเอทานอล
การเจรจายังมุ่งลดอุปสรรคสำหรับสินค้าอาหาร เร่งเปิดตลาดรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกที่ผ่านการรับรองจากสหรัฐฯ ส่วนยอดซื้อจริง กำหนดเวลา และรายละเอียดสินค้า ต้องรอดูข้อตกลงในระยะต่อไป
ลงนามแถลงการณ์แล้ว แต่ความตกลงฉบับสมบูรณ์ยังไม่เสร็จ
เอกสารทำเนียบขาวระบุชัดเจนว่าผู้นำทั้งสองประเทศเพียงลงนามแถลงการณ์ร่วมยืนยันการบรรลุข้อสรุปสาระสำคัญของความตกลงการค้าต่างตอบแทน (ART) ทั้งสองฝ่ายยังต้องดำเนินกระบวนการภายในเตรียมความตกลงเพื่อบังคับใช้ โดนัลด์ ทรัมป์ คาดหวังจะสรุปรายละเอียดทางการได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า การลงนามครั้งนี้ยังไม่เปิดทางให้สินค้าสหรัฐฯ เข้าไทยแบบปลอดภาษีทันที
กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ว่าแถลงการณ์ร่วมไม่ใช่ความตกลงฉบับสุดท้าย สินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ยังต้องเสียอัตราภาษีเดิม การลดภาษีจะเริ่มขึ้นเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้ตามเงื่อนไขสินค้าแต่ละรายการ กรอบเจรจาปี 2568 ระบุไทยจะยกเลิกอุปสรรคภาษีสินค้าประมาณ 99% สหรัฐฯ จะคงภาษีต่างตอบแทนสินค้าจากไทยไว้ที่ 19% พร้อมพิจารณาให้สินค้าบางรายการเสียภาษี 0%
ขณะที่ หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล นักวิเคราะห์ข่าวการเมืองและต่างประเท โพสต์ว่า ” ไม่ได้มีข้อตกลงการค้าใดใดระหว่างไทยเเละสหรัฐฯ เเละไทยก็มิได้ลดอัตราภาษีทุกประเภทเหลือ 0% ตามที่ปธน.สหรัฐฯ กล่าวอ้าง”
สำหรับขั้นตอนฝั่งไทย กระทรวงพาณิชย์จะตรวจถ้อยคำกฎหมายร่วมกับสหรัฐฯ ก่อนเสนอร่างให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็น นำผลเสนอต่อรัฐสภา ความตกลงจะมีผลสมบูรณ์เมื่อทั้งสองประเทศดำเนินกระบวนการครบถ้วน