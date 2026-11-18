บีบหัวใจ! บีม จารุวรรณ เผยคำพูดสุดท้าย พีท พีระ ก่อนเพื่อนเสียชีวิต เหมือนเป็นลาง
บีบหัวใจ! บีม จารุวรรณ เผยคำพูดสุดท้าย พีท พีระ ก่อนเพื่อนเสียชีวิต เหมือนเป็นลาง ลั่น “เชื่อแล้วว่ามึงทำได้ทุกอย่าง”
ท่ามกลางความโศกเศร้าที่ไม่มีใครได้คาดคิดหรือเตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้าต่อการจากไปอย่างกะทันหันของเจ้าพ่อเพลงเศร้า พีท พีระ หรือ พีท พีราวัชร์ อัศววชิรวิท นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง เจ้าของเพลงฮิต ผ่านมาแค่ให้จำ, ความรักดี ๆ อยู่ที่ไหน และยังเป็นอดีตสมาชิกวงดูโอ้ Peacemaker (พีซเมกเกอร์) ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองภายในบ้านพักย่านปากเกร็ด นนทบุรี โดยภรรยาเผยว่าก่อนหน้านี้มีการทะเลาะกันเรื่องส่วนตัว ก่อนพีทจะหายเงียบไป กระทั่งไปพบนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำของห้องนอนลูก สร้างความตกใจให้กับครอบครัว เพื่อนสนิท รวมถึงแฟนเพลงอย่างมาก
ล่าสุด บีม จารุวรรณ นักร้องสาวและเพื่อนสนิทอีกคนของ พีท พีระ ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเพื่อนรักหลังทราบข่าวการเสียชีวิต ระบุว่า
““มึงทำให้กูเชื่อเสมอว่ากูทำได้ทุกอย่าง” สิ่งที่กูเจ็บปวดที่สุด คือวันที่กูบอกมึงว่า “เดี๋ยวมาช่วยกันหาทางออก” แต่มึงกลับเลือกอีกทาง….#เดินทางปลอดภัยนะมึง #เดี๋ยวก็เจอกัน”
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อ้างอิงจาก : บีม จารุวรรณ