ด่วน! แฟรนไชส์ KFC รายใหญ่ ยื่นล้มละลาย ปิดแล้ว 44 สาขา
Tasty Chick’n ผู้บริหารร้าน KFC กว่า 80 แห่งในสหรัฐฯ ยื่นขอคุ้มครองล้มละลาย หลังยอดขายทรุดต่อเนื่อง ต้นทุนพุ่ง หนี้สินสะสมมหาศาล จนเจ้าของแบรนด์เตรียมยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์
ข่าวใหญ่สะเทือนธุรกิจฟาสต์ฟู้ด เมื่อ Tasty Chick’n LLC ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ KFC รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ยื่นขอคุ้มครองล้มละลาย หลังปิดร้านไปแล้ว 44 สาขาตั้งแต่ต้นปี 2569 และอาจต้องปิดเพิ่มอีก ท่ามกลางปัญหายอดขายลดลง ต้นทุนดำเนินงานสูงขึ้น และหนี้สินที่สะสมต่อเนื่อง
สำนักข่าว Bloomberg รายงานเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ว่า Tasty Chick’n ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในรัฐเท็กซัส ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายสหรัฐฯ ประจำเขตตอนใต้ของรัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน เพื่อขอความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย Chapter 11 โดยมีเป้าหมายปรับโครงสร้างหนี้และรักษาธุรกิจเอาไว้
ปัจจุบันบริษัทระบุว่าบริหารร้าน KFC จำนวน 75 สาขา และร้านที่ใช้แบรนด์ KFC ร่วมกับ Taco Bell อีก 9 สาขา รวม 84 แห่ง ครอบคลุม 10 รัฐของสหรัฐฯ เช่น ฟลอริดา เทนเนสซี และเวอร์จิเนีย
เอกสารที่ยื่นต่อศาลระบุว่า บริษัทปิดร้านไปแล้ว 44 สาขาตั้งแต่ต้นปี 2569 และมีแผนใช้กระบวนการล้มละลายยกเลิกสัญญาเช่าสถานที่เพิ่มเติม ซึ่งอาจนำไปสู่การปิดร้านอีกหลายแห่ง
วิกฤตการเงินของ Tasty Chick’n เริ่มรุนแรงขึ้นหลังยอดขายร้านอาหารลดลงต่อเนื่อง โดยปี 2567 ยอดขายลดลง 11.4% ปี 2568 ลดลงอีก 1.4% และในปี 2569 ลดลงแล้ว 2.8% ส่งผลให้ยอดขายสะสมตลอดช่วง 3 ปีงบประมาณลดลงประมาณ 15.6%
ขณะเดียวกัน ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายดำเนินงานกลับเพิ่มสูงขึ้น ทำให้อัตรากำไรระดับร้านอาหารลดจาก 11.8% ในปี 2566 เหลือเพียง 4% ในปี 2569
ปัญหายังลุกลามไปถึงความสัมพันธ์กับ Yum! Brands บริษัทเจ้าของแบรนด์ KFC และ Taco Bell หลัง Tasty Chick’n เริ่มชะลอการจ่ายค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ตั้งแต่กลางปี 2568 ก่อนหยุดจ่ายเป็นส่วนใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน
ต่อมาวันที่ 15 กันยายน 2569 บริษัทเจ้าของแบรนด์แจ้งความประสงค์จะยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ เนื่องจาก Tasty Chick’n มียอดค้างชำระค่าลิขสิทธิ์ ค่าสมทบโฆษณา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รวมประมาณ 15.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระหนี้ทางการเงินประมาณ 72.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเผชิญคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ราว 14 คดี ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการค้างชำระค่าเช่าร้านอาหาร
โทมัส เอ็ม. สก็อตต์ (Thomas M. Scott) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tasty Chick’n ชี้แจงว่า การยื่นขอความคุ้มครองล้มละลายมีเป้าหมายรักษามูลค่าธุรกิจและเปิดทางให้ขายกิจการภายใต้การกำกับดูแลของศาล โดยบริษัทกำลังพิจารณาขายร้านอาหารทั้งเครือข่าย หรือแยกขายตามพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายอื่น
ทั้งนี้ การยื่นล้มละลายภายใต้ Chapter 11 ของสหรัฐฯ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทต้องปิดกิจการทันที แต่เปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้ เจรจากับเจ้าหนี้ และดำเนินธุรกิจต่อระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ยื่นล้มละลายคือ Tasty Chick’n ซึ่งเป็นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในสหรัฐฯ ไม่ใช่ Yum! Brands เจ้าของแบรนด์ KFC ทั่วโลก และยังไม่มีข้อมูลว่าการยื่นล้มละลายครั้งนี้ส่งผลโดยตรงต่อร้าน KFC ในประเทศไทย