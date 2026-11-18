คลิปสุดท้าย พีท พีระ กอด ‘บอย พีซเมกเกอร์’ ร้องไห้บนเวที เจี๊ยบเผย ‘จะคิดถึงตลอดไป’
เจี๊ยบ พิจิตตรา เผยคลิปสุดท้าย บอย พีซเมกเกอร์ กอด ‘พีท พีระ’ ร้องไห้บนเวทีคอนเสิร์ต ก่อนจากไปสงบ โพสต์อาลัยจะคิดถึงตลอดไป-เดินทางปลอดภัย
นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่กับการจากไปของ “พีท พีระ” หรือ พีธ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท อดีตสมาชิกวงดูโอ้ชื่อดัง พีซเมกเกอร์ (Peacemaker) หลังภรรยาพบร่างของนักร้องดังนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องนอนของลูก โดยบริเวณวงกบประตูห้องน้ำมีสายเนคไทผูกติดอยู่ เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลปากเกร็ด 2 ในสภาพไม่รู้สึกตัว ก่อนที่โรงพยาบาลจะยืนยันการเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่ “เจี๊ยบ พิจิตตรา” นักแสดงสาวและภรรยาของ “บอย พีซเมกเกอร์” (บอย อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี) โพสต์คลิปวิดีโอเพื่อร่วมไว้อาลัย เผยภาพความทรงจำจากงานคอนเสิร์ตใหญ่ PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERT 23RD ANNIVERSARY เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวทีที่ทั้งคู่กลับมาร่วมรำลึกความหลังและฉลองครบรอบ 23 ปีของวง หลังจากต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานเพลงของตัวเอง
ภาพในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นโมเมนต์สุดซึ้งหลังจบการแสดง พีทและบอยสวมกอดกันพร้อมกับร้องไห้ออกมา ก่อนที่ทั้งคู่จะจับมือและโค้งคำนับให้ผู้ชมเพื่อเป็นการขอบคุณ ทำให้เห็นถึงมิตรภาพ ความรัก และความผูกพันของเพื่อนร่วมวงที่เดินทางร่วมเส้นทางดนตรีกันมาอย่างยาวนาน
พร้อมกันนี้ เจี๊ยบ พิจิตตรา ยังได้เขียนข้อความไว้อาลัยถึงอดีตนักร้องดังด้วยว่า “เราทุกคนจะ “คิดถึง” พี่พีธตลอดไปค่ะ เดินทางปลอดภัยนะคะพี่พีธ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพี่พีธด้วยนะคะ”
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