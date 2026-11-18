ผลบอลไทย ชนะ ทาจิกิสถาน 3-0 คว้าแชมป์คิงส์คัพ 2569 สมัยที่ 17
สรุปผลบอลไทย พบ ทาจิกิสถาน นัดชิงชนะเลิศคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 สุภโชคยิงเบิกร่อง ก่อนธีรศักดิ์ เผยพิมาย เหมาสองประตู พาช้างศึกคว้าแชมป์ที่จังหวัดศรีสะเกษ
ผลบอลทีมชาติไทยล่าสุด ทัพช้างศึกเอาชนะทีมชาติทาจิกิสถาน 3-0 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ 2569 ครั้งที่ 52 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อคืนวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ที่สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำ) โดยได้ประตูจาก สุภโชค สารชาติ 1 ประตู และธีรศักดิ์ เผยพิมาย อีก 2 ประตู ส่งให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่ 17
การแข่งขันเริ่มเวลา 19.30 น. ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของ แอนโธนี ฮัดสัน ส่งธีรศักดิ์ เผยพิมาย ลงเป็นกองหน้าตัวจริง โดยมีสุภโชค สารชาติ คคนะ คำยก และอนันต์ ยอดสังวาลย์ สนับสนุนเกมรุก ส่วนธีราทร บุญมาทัน รับหน้าที่กัปตันทีม
ช่วงต้นเกมไทยเป็นฝ่ายสร้างโอกาสทำประตูได้มากกว่า กระทั่งนาทีที่ 38 ทาจิกิสถานต้องเหลือผู้เล่นเพียง 10 คน หลังโนซิม บาบายานอฟ เข้าสกัด พีฬาวัช อรรคธรรม ด้วยการเปิดปุ่มใส่หน้าแข้ง ผู้ตัดสินตรวจสอบภาพจาก VAR ก่อนเปลี่ยนคำตัดสินจากใบเหลืองเป็นใบแดง
อีก 2 นาทีต่อมา ทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่ 40 จากสุภโชค สารชาติ ที่ประสานงานกับคคนะ คำยก ก่อนหลุดเข้าไปยิงผ่านผู้รักษาประตูทาจิกิสถาน และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
เริ่มครึ่งหลังเพียง 4 นาที ไทยขยับหนีเป็น 2-0 ในนาทีที่ 49 หลังสุภโชคจ่ายบอลเข้าเขตโทษ แนวรับทาจิกิสถานสกัดบอลมาเข้าทางธีรศักดิ์ เผยพิมาย ก่อนยิงเข้าประตู
นาทีที่ 75 ไทยได้ประตูที่สามจากจังหวะศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ยิงด้วยเท้าซ้าย แต่โอเล็ก บัคลอฟ ผู้รักษาประตูทาจิกิสถานป้องกันไว้ได้ บอลกระดอนมาเข้าทางธีรศักดิ์ที่ตามซ้ำเข้าไป เป็นประตูที่สองของเจ้าตัวในนัดนี้
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีฝ่ายใดทำประตูเพิ่ม จบการแข่งขัน ทีมชาติไทยชนะทาจิกิสถาน 3-0 คว้าแชมป์คิงส์คัพ ครั้งที่ 52 มาครองได้สำเร็จ
สรุปผู้ทำประตู ไทย 3-0 ทาจิกิสถาน
- นาทีที่ 40 สุภโชค สารชาติ (ไทยนำ 1-0)
- นาทีที่ 49 ธีรศักดิ์ เผยพิมาย (ไทยนำ 2-0)
- นาทีที่ 75 ธีรศักดิ์ เผยพิมาย (ไทยนำ 3-0)
สำหรับเส้นทางสู่แชมป์ครั้งนี้ ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังเอาชนะบรูไน 6-0 ในรอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ขณะที่ทาจิกิสถานเอาชนะโอมาน 1-0 ก่อนทั้งสองทีมมาพบกันในนัดตัดสินแชมป์
ส่วนผลการแข่งขันชิงอันดับ 3 โอมานเอาชนะบรูไน 7-0 คว้าอันดับ 3 ไปครอง ขณะที่ทาจิกิสถานจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งรองแชมป์
หลังจบทัวร์นาเมนต์ ทีมชาติไทยจะเข้าสู่ช่วงสรุปผลงานและวางแผนเตรียมทีม โดยโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติชุดใหญ่ครั้งต่อไปอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ วันที่ 20-28 มีนาคม 2570
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