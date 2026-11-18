FLO ส่งซิงเกิลใหม่ Leave You (Never) ถ่ายวิดีโอที่ชิบูยะ ก่อนลุยทัวร์ใหญ่ปี 2570
FLO เกิร์ลกรุ๊ป R&B สัญชาติอังกฤษที่เพิ่งมาเล่นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ Sphere Hall เอ็มสเฟียร์ ปล่อยซิงเกิลใหม่ชื่อ Leave You (Never) ซึ่งเป็นเพลงที่แฟน ๆ เรียกร้องให้ปล่อยอย่างเป็นทางการมาเกือบปี
ก่อนหน้านี้เพลงนี้ถูกเล่นสดเพียงสองครั้งเท่านั้น ครั้งแรกที่โอซากา ประเทศญี่ปุ่น และอีกครั้งในเทศกาล Afropunk ที่เมืองซัลวาดอร์ ประเทศบราซิล ทำให้คลิปจากสองเวทีนั้นกลายเป็นของหายากที่แฟนเพลงส่งต่อกันมาตลอด
เพลงนี้โปรดิวซ์โดย Julian Bunetta คนเดียวกับที่อยู่เบื้องหลังเพลง Leak It และ Don’t Break Her Heart ส่วนวิดีโอ visualiser ถ่ายทำในญี่ปุ่น โดยใช้ฉากหลังเป็นแยกชิบูยะ
ทางวงบอกว่า “พวกเราตื่นเต้นมากที่ในที่สุดก็ได้แบ่งปันเพลง Leave You (Never) ให้ทุกคนได้ฟัง เรารอช่วงเวลานี้มานาน แต่สัญญาว่าการรอคอยคุ้มค่าแน่นอน ถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน พวกเราก็ยังรักเพลงนี้เท่ากับวันที่ทำเพลงเสร็จ”
ปี 2026 ของ FLO และทัวร์ที่รออยู่
ปีนี้ถือเป็นปีที่ดีของวง ทั้งอัลบั้มชุดที่สอง Therapy At The Club และโปรเจกต์รีมิกซ์ที่ทำร่วมกับ Honey Dijon ทำให้ FLO มีผลงานติด UK Top 5 ต่อเนื่องเป็นชุดที่สอง ต่อจากอัลบั้มแรก Access All Areas ที่เข้าชาร์ตอันดับ 3 เมื่อปี 2024
นั่นทำให้พวกเธอเป็นเกิร์ลกรุ๊ป R&B จากสหราชอาณาจักรวงแรกที่มีสองอัลบั้มแรกเปิดตัวใน Top 5 ส่วนเพลง Leak It เป็นซิงเกิลที่ไต่ชาร์ตอังกฤษได้สูงที่สุดของวง ได้รับเลือกจาก Apple Music ให้เป็นหนึ่งในเพลงป๊อปยอดเยี่ยมประจำปี 2026 และยังเป็นเพลงที่มียอดสตรีมสูงสุดของวงบน Spotify
ปี 2570 FLO เตรียมออกทัวร์ Therapy At The Club เริ่มที่เมืองซีแอตเทิล วันที่ 22 มกราคม เล่นในอเมริกาเหนือ 17 รอบ รวมถึง Radio City Music Hall ในนิวยอร์ก, YouTube Theater ในลอสแอนเจลิส และ The Anthem ในวอชิงตัน ดี.ซี. ก่อนข้ามไปยุโรป
ช่วงปิดท้ายอยู่ที่สหราชอาณาจักร ทั้งการแสดงที่ O2 Apollo เมืองแมนเชสเตอร์ และคอนเสิร์ตเฮดไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดของวงที่ OVO Arena Wembley กรุงลอนดอน ในวันที่ 12 มีนาคม
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