Kingfishr ประกาศอัลบั้มสอง Weight of the Feather ทัวร์ยุโรปขายหมดเกือบทุกรอบ
Kingfishr วงโฟล์กสามชิ้นจากเมืองลิเมอริก ประเทศไอร์แลนด์ ประกาศอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ในชื่อ Weight of the Feather เตรียมวางจำหน่ายวันที่ 9 เมษายน 2570 ภายใต้สังกัด B-Unique และ Atlantic Records โดยได้ James Flannigan โปรดิวเซอร์ที่เคยทำงานกับ Weezer และ Marina มาคุมการผลิต
อัลบั้มนี้บันทึกช่วงเปลี่ยนผ่านที่หนักที่สุดของวง ตั้งแต่การพักงานชั่วคราวของสมาชิกอย่าง Eoin Fitzgibbon ไปจนถึงการเลิกราครั้งสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตนักร้องนำ Eddie Keogh ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกับแรงกดดันจากการขยับขึ้นไปเล่นเวทีขนาดอารีนา
Eddie Keogh เล่าว่า “ตอนแรกวงนี้เกิดขึ้นแบบขำๆ คิดว่า 6 เดือนก็คงแยกย้าย แต่มันกลับไปต่อได้เรื่อยๆ ชีวิตพวกเราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ความกดดันมันมหาศาลเพราะตอนนี้เรามีสิ่งที่กลัวจะสูญเสียแล้ว” และบอกว่าอัลบั้มนี้พูดถึงช่วงที่พวกเขาเกือบเสียสมาชิกไปจริง ๆ
ซิงเกิลใหม่ที่เป็นไตเติลแทร็กอย่าง Weight of the Feather พูดถึงพลังของคนสามคนที่จะไม่สมบูรณ์เลยหากขาดใครไปคนหนึ่ง ส่วนอัลบั้มแรก Halcyon ที่ออกเมื่อปี 2025 ขึ้นอันดับ 1 ในไอร์แลนด์และติด Top 10 ในอังกฤษ โดยมีเพลง Killeagh ที่ครองชาร์ตนาน 17 สัปดาห์
ทัวร์ Kingfishr ขายหมดเกือบทุกรอบ
ความร้อนแรงของวงสะท้อนผ่านยอดขายบัตร ทัวร์ยุโรป 16 รอบช่วงปลายปี 2569 ขายหมดเกือบทั้งหมด ตั้งแต่ฮัมบูร์ก เบอร์ลิน แฟรงก์เฟิร์ต มิลาน ซูริก บาร์เซโลนา มาดริด ไปจนถึงอัมสเตอร์ดัมและอูเทรคต์
ส่วนปี 2570 พวกเขาขยับไปเล่นสเกลใหญ่ในบ้านเกิด ทั้งการเป็นเฮดไลเนอร์เทศกาล Belsonic ที่เบลฟาสต์ในวันที่ 11 มิถุนายน การเล่นที่ Marlay Park ดับลิน วันที่ 19 มิถุนายน และคอนเสิร์ตสองคืนติดที่ Thomond Park Stadium เมืองลิเมอริก วันที่ 9 และ 10 กรกฎาคม รวมยอดผู้ชมเฉพาะในไอร์แลนด์สูงถึง 114,500 คน
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