U2 ส่งอัลบั้มใหม่รอบ 9 ปี Carnaval De Luz ปิดท้ายด้วยเสียงร้องสุดท้ายของ ดอลลี พาร์ตัน
U2 กลับมาพร้อมอัลบั้มสตูดิโอชุดที่ 16 ในชื่อ Carnaval De Luz ซึ่งเป็นอัลบั้มเพลงใหม่ชุดแรกของพวกเขาในรอบ 9 ปี แต่สิ่งที่ทำให้อัลบั้มนี้ถูกพูดถึงมากที่สุดอยู่ที่เพลงสุดท้าย เพราะเป็นเสียงร้องสุดท้ายที่ ดอลลี พาร์ตัน บันทึกไว้ก่อนเสียชีวิต
เพลงนั้นชื่อ Torn เป็นเพลงคันทรีที่ โบโน่ ร้องคู่กับพาร์ตัน ว่าด้วยความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แตกร้าว เขียนร่วมกันระหว่าง U2, พาร์ตัน และ จอห์นนี แม็กเดด จากวง Snow Patrol และถูกวางไว้เป็นแทร็กปิดอัลบั้ม
ดอลลี พาร์ตัน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ที่เมืองแนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา ด้วยวัย 80 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็ง โดยเธออัดเสียงร้องเพลงนี้ที่แนชวิลล์เมื่อเดือนมิถุนายน ก่อนเสียชีวิตไม่ถึงสามเดือน ซึ่งโบโน่ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าวงรู้ว่าเธอป่วย แต่ไม่มีใครคิดว่านั่นจะเป็นการบันทึกเสียงครั้งสุดท้ายของเธอ
ในอัลบั้ม Carnaval De Luz มีอะไรบ้าง
อัลบั้มนี้มี 12 เพลง โปรดิวซ์โดย Jacknife Lee รวมเพลงที่ปล่อยออกมาก่อนหน้าอย่าง Street of Dreams, Silencio และ The Greatest Show On Earth เนื้อหาพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณ มิตรภาพ เสรีภาพ และการยืนหยัดในช่วงเวลามืดมน ในแบบที่เป็น U2
- Go (Carnaval De Luz)
- La Reina
- Street Of Dreams
- The Mirror Maker (Rosalía)
- Superficiality
- If The World Is At War We Better Not Be
- Silencio
- The Greatest Show On Earth
- Glorify
- Midnight Sunshine
- Can’t Stop Us Now
- Torn (Feat. Dolly Parton)
ฝั่งทัวร์ U2 เตรียมกลับขึ้นเวทีในชื่อ Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth เริ่มที่เม็กซิโกซิตีวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2570 ก่อนไปต่อที่ยุโรปและสหราชอาณาจักร รวมถึงการเล่น 4 รอบที่ Tottenham Hotspur Stadium กรุงลอนดอน ในเดือนมิถุนายน
ตลอดกว่าห้าทศวรรษ U2 ยังคงเป็นวงร็อกที่คนทั้งโลกจับตา การกลับมาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสได้ฟังผลงานชุดใหม่จาก โบโน่, ดิ เอดจ์, อดัม เคลย์ตัน และ แลร์รี มัลเลน จูเนียร์ อีกครั้ง
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อ้างอิงจาก: CNN