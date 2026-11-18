บิ๊ก ณทรรศชัย เปิดใจบทฝาแฝดครั้งแรกใน แม่จอมขวัญ ยากระดับแววตา
ละครแอ็กชันคอเมดี แม่จอมขวัญ ของ ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น ที่ออกอากาศช่วงก่อนข่าวภาคค่ำทางช่อง 7HD กำลังไปได้ดีทั้งเรตติงและกระแส หนึ่งในกระแสที่คนดูพูดถึงมากที่สุดคือบทฝาแฝด อรุณ และ สายัณห์ ที่ บิ๊ก ณทรรศชัย จรัสมาส รับไว้ทั้งคู่
บิ๊กบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขารับบทฝาแฝด ความยากไม่ได้อยู่ที่การแต่งหน้าแต่งตัวให้ต่างกัน แต่อยู่ที่รายละเอียดบนใบหน้า “แววตาของสายัณห์จะเป็นคนเรียบง่าย แต่พอเป็นอรุณ ก็จะมีแววตาที่เจ้าเล่ห์กว่า แล้วแววตาของเขาก็จะต้องเปลี่ยนไปตามความรู้สึก ที่จะต้องค่อย ๆ ปรับด้วย”
โจทย์ยังซับซ้อนขึ้นไปอีกชั้น เพราะในเรื่องมีช่วงที่สายัณห์ต้องปลอมตัวเป็นอรุณเพื่อสืบหาความจริงเรื่องการลอบทำร้าย เท่ากับว่าเขาต้องเล่นเป็นตัวละครหนึ่งที่กำลังสวมบทอีกตัวละครหนึ่งอยู่ “ในละครผมจะได้ปลอมตัวเยอะมากครับ มีทั้งเล่นงิ้ว มีปลอมเป็นผู้หญิงด้วย หลายอย่างเลย ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายดี
บิ๊กยังพูดถึงการทำงานกับสองนางเอก เริ่มจาก มิ้นชิ เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ ที่ตอนนั้นเพิ่งเข้าวงการ “เจอกันครั้งแรกแอบกังวลนะ เพราะเหมือนเรากับน้องอยู่กันคนละเจนเลย แต่ปรากฏว่าเราเข้ากันได้ดีมาก เวลาเล่นด้วยกันเข้าด้วยกันเราก็อินไปด้วยกัน ทั้งร้องไห้ ขำไป และบู๊ไปด้วยกัน” พร้อมบอกว่ามิ้นชิส่งบทมาดีจนเขาไม่ต้องจินตนาการเอง
ส่วน แพม สุชานุช ศุภธรรมวงศ์ บิ๊กบอกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กว่า เวลาว่างในกองก็คุยกันได้ตั้งแต่เรื่องการแสดงไปจนถึงเรื่องธุรกิจ และเป็นคนที่ทำการบ้านมาตลอด
แม่จอมขวัญ ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD กดหมายเลข 35 และรับชมสดออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON
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