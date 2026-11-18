Clockwork Motionless ดึง แม็ก The Darkest Romance ร้องคู่ ระหว่างลืม เวอร์ชัน Live Session
Clockwork Motionless วงร็อกอัลเทอร์เนทีฟจากค่าย genie records ปล่อยเพลง ระหว่างลืม ในเวอร์ชัน Live Session ที่ดึง แม็ก นักร้องนำวง The Darkest Romance มาร้องคู่ ทำให้เพลงเศร้าเพลงนี้ออกมาหนักและดุกว่าต้นฉบับอย่างเห็นได้ชัด
จุดเริ่มต้นมาจาก กัน นักร้องนำของวง ที่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเพลงนี้ไม่ได้ร้องด้วยเสียงของเขา จะมีใครพาคนฟังเข้าไปเจอความรู้สึกที่หนักกว่านี้ได้ ชื่อแรกที่เขานึกถึงคือแม็ก ด้วยพลังเสียงและวิธีร้องที่จะดันอารมณ์ของเพลงให้ไปได้ไกลกว่าเดิม
ความต่างของสองเวอร์ชันอยู่ที่การตีความ ต้นฉบับเหมือนคนคนหนึ่งที่นั่งเศร้าเงียบ ๆ อยู่กับความทรงจำ โดยไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าจะลืมใครสักคนได้ ส่วนเวอร์ชัน Live Session เหมือนยืนอยู่กลางพายุของความทรงจำที่กำลังโหมกระหน่ำ ต่างกันตรงที่รอบนี้มีคนเสียใจไปด้วยกัน
กัน เล่าถึงการทำงานครั้งนี้ว่า “ผมอยากร่วมงานกับพี่แม็กมานานแล้ว พอมีโอกาสก็ดีใจมาก ๆ พาร์ทดนตรีสมาชิกวงได้ร่วมกันเรียบเรียงและโปรดิวซ์ เราอยากนำเสนอดนตรีเวอร์ชันนี้ให้มีความเป็น Clockwork Motionless ที่มีดนตรีแบบ Post-Rock และผสมกับความเป็นพี่แม็ก The Darkest Romance ที่มีความเป็น Industrial และ Metal เพลงนี้เลยจะมีความดุดันกว่า Clockwork Motionless เพลงก่อน ๆ”
เขายังบอกด้วยว่า “พอได้พี่แม็กมา ดนตรีก็ยิ่งไปสุดมากขึ้น อยากให้คนฟังได้เสพดนตรีที่เข้มข้นจริง ๆ เราก็มีความเข้มข้นทางดนตรีอยู่แล้ว ยิ่งพอมีพี่แม็ก The Darkest Romance ยิ่งดีเลย”
ผู้ที่สนใจรับชมและรับฟัง ระหว่างลืม Clockwork Motionless Feat. Max The Darkest Romance ในเวอร์ชันนี้ได้แล้วทาง ยูทูบช่อง Genierock
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