เปิดประวัติ “วรางคณา–กรกฎ–เชิดพันธ์” ชิงเก้าอี้ CEO การบินไทย รอบสุดท้าย
เปิดประวัติ วรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรกฎ ชาตะสิงห์ และเชิดพันธ์ โชติคุณ 3 ผู้สมัครรอบสุดท้ายชิง ซีอีโอการบินไทย พร้อมเส้นทางทำงาน วันประกาศผล
การสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่รอบสุดท้ายแล้ว หลังมีรายงานเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ว่าคณะกรรมการสรรหาคัดผู้สมัครจาก 6 ราย เหลือ 3 ราย ได้แก่ วรางคณา ลือโรจน์วงศ์, กรกฎ ชาตะสิงห์ และเชิดพันธ์ โชติคุณ ทั้งสามผ่านการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์มาแล้ว ขั้นต่อไปคือการประเมินความสามารถในการบริหารองค์กร ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทตัดสิน
ทั้งสามคนเติบโตมากับการบินไทย แต่ดูแลงานคนละด้าน วรางคณามาจากงานบริการสนามบินและธุรกิจสนับสนุน กรกฎผ่านงานขายและการตลาด ส่วนเชิดพันธ์ดูแลงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงอากาศยาน
วรางคณา ลือโรจน์วงศ์: จากพนักงานต้อนรับภาคพื้น สู่ผู้บริหารธุรกิจการบิน
วรางคณา ลือโรจน์วงศ์ เริ่มงานกับการบินไทยเมื่อปี 2540 ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน ก่อนเติบโตผ่านงานบริการผู้โดยสารและงานด้านความปลอดภัยภาคพื้น รวมถึงเคยเป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ขอบเขตงานที่เธอเคยดูแลครอบคลุมตั้งแต่บริการผู้โดยสารที่สนามบิน การจัดเตรียมอาหารสำหรับเที่ยวบิน การให้บริการคลังสินค้า ไปจนถึงอุปกรณ์ภาคพื้น งานเหล่านี้ต้องประสานกันในแต่ละเที่ยวบิน ตั้งแต่ผู้โดยสารมาถึงเคาน์เตอร์เช็กอิน ไปจนถึงการเตรียมเครื่องให้พร้อมออกเดินทาง
วรางคณาจบ อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาฝรั่งเศส และจบ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จากแคนเทอร์เบอรี บิสซิเนส สคูล มหาวิทยาลัยเคนต์ สหราชอาณาจักร
กรกฎ ชาตะสิงห์: อดีตหัวหน้าสายการพาณิชย์ ผ่านงานขายและพันธมิตรธุรกิจ
กรกฎ ชาตะสิงห์ เป็นอดีต ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ ของการบินไทย เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รับผิดชอบงานด้านการขาย การตลาด และการสร้างรายได้ให้สายการบิน ประสบการณ์ของเขาจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายที่นั่งในแต่ละตลาด การแข่งขันกับสายการบินอื่น และการทำงานกับพันธมิตรธุรกิจ
ก่อนขึ้นมาดูแลสายการพาณิชย์ กรกฎเคยผ่านงานด้านการขาย งานปฏิบัติการธุรกิจการบิน และงานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม นอกจากนี้ยังเคยเป็นกรรมการ ไทยสมายล์แอร์เวย์ และ ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบสำรองที่นั่งและบริการด้านการเดินทาง
กรกฎจบปริญญาตรีด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้าน การจัดการภาครัฐและเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เชิดพันธ์ โชติคุณ: วิศวกรสายช่าง ผู้ดูแลความพร้อมของฝูงบิน
เชิดพันธ์ โชติคุณ เติบโตในสายวิศวกรรมและเทคนิคของการบินไทย เคยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง ในปี 2563 ก่อนรับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายช่าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และเคยเป็นกรรมการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบาฟส์
งานของสายช่างครอบคลุมการตรวจและซ่อมบำรุงอากาศยาน การดูแลอุปกรณ์วิศวกรรม และการรักษามาตรฐานความปลอดภัย ความพร้อมของฝูงบินจึงเป็นโจทย์ที่เชิดพันธ์ดูแลโดยตรง เพราะเมื่อเครื่องบินต้องหยุดซ่อม สายการบินต้องจัดเครื่องให้พอกับตารางบินควบคู่กับการควบคุมต้นทุน
เชิดพันธ์จบ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บอร์ดการบินทไทยจะตัดสินเมื่อไร?
ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการการบินไทย ยืนยันว่าการสรรหายังเดินหน้าตามแผน โดยคาดว่าจะเสนอชื่อให้บอร์ดพิจารณาภายใน เดือนธันวาคม 2569 และตั้งเป้าให้ซีอีโอคนใหม่เริ่มงานวันที่ 1 มกราคม 2570
ก่อนหน้านี้ บอร์ดมีมติให้ ชาย เอี่ยมศิริ หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต พร้อมแต่งตั้ง สัมฤทธิ์ สำเนียง ปฏิบัติหน้าที่ซีอีโอแทนตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2569 ส่วนรายชื่อทั้งสามคนที่ออกมาเป็นรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่ขั้นประเมิน และ ยังไม่มีประกาศแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่