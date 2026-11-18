The Front Row กลับมาในรอบ 9 ปี ส่งซิงเกิล เจอแล้ว นำทางอัลบั้ม The Other Side 6
The Front Row วงอินดี้โฟล์กป๊อปที่นำโดย กรณ์ พงศ์พิพัฒน์ กลับมาทำอัลบั้มเต็มอีกครั้งในรอบ 9 ปี โดยเปิดหัวด้วยซิงเกิลแรกชื่อ เจอแล้ว ก่อนอัลบั้ม The Other Side 6 ที่มีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2570
การกลับมารอบนี้มาพร้อมการขยายวง จากเดิมที่มี กรณ์ รับหน้าที่ร้องนำและกีตาร์ ยูนุช สุรพงศ์ ก้องเสียงสังข์ เล่นเบส เอก วศิน มุนีพีระกุล เล่นคีย์บอร์ด และ เป่า วรนล สุขเจริญนุกูล ตีกลอง ล่าสุดวงเปิดตัว อั้ม ณัฏฐวุฒิ หงส์รัตนาภรณ์ มือกีตาร์ที่ทำงานกับวงมากว่า 10 ปี ให้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ
เจอแล้ว เป็นเพลงแนวโฟล์กป๊อปที่เล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งใช้เวลาตามหาความรักมานาน จนได้เจอคนที่มั่นใจว่าอยากใช้ชีวิตด้วย ตัวดนตรีวางอยู่บนริฟฟ์กีตาร์โปร่งที่ประสานกันเป็นแกนหลัก โดย กรณ์ เขียนเนื้อร้อง แต่งทำนองและเรียบเรียง พร้อมโปรดิวซ์ร่วมกับ อั้ม
มิวสิกวิดีโอเลือกเล่าผ่านวันย้ายเข้าบ้านใหม่ของคู่รักคู่หนึ่ง จากห้องเปล่าที่ค่อย ๆ ถูกเติมด้วยข้าวของและความทรงจำ จนกลายเป็นพื้นที่ของคนสองคน
นำแสดงโดย จิ้ง สมภพ ทรงกำพล และ จุ๊ ปณิชา หมอกแก้ว
สำหรับคนที่เพิ่งรู้จักวง The Front Row เริ่มจากการรวมตัวของ กรณ์ และ ยูนุช เพื่อนร่วมคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยตั้งใจทำเพลงคนละทางกับวงหลักของกรณ์ในตอนนั้นอย่าง The Richman Toy จึงใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า The Other Side
วงทยอยปล่อยอัลบั้ม The Other Side ชุดที่ 1 ถึง 5 มาตั้งแต่ปี 2014 โดยมีเพลงที่คนจำได้อย่าง Woo และ ท้องฟ้าจำลอง ส่วนเพลง เจอแล้ว ฟังได้แล้วในสตรีมมิงทุกช่องทาง และรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง ยูทูบของวง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อกแฟนเพลง! เต๋า-หมู SWEET MULLET ประกาศยุติบทบาทในวง หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ มี.ค.70
- ไอคอนสยามจัดงานดิวาลี 6-8 พ.ย. 69 ชมพลุริมเจ้าพระยา คอนเสิร์ต F.HERO เข้าฟรี
- ชื่นชม! น้องร็อคกี้ ลูกสาว แด๊ก บิ๊กแอส โชว์สเต็ปตีกลองสุดเทพ ในคอนเสิร์ตใหญ่ BIG ASS