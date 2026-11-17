บี พีระพัฒน์ คัมแบ็กคอนเสิร์ตเดี่ยวรอบ 10 ปี ขนแขกรับเชิญ 6 ศิลปิน ฟินเต็ม 34 เพลง
บี พีระพัฒน์ เถรว่อง เจ้าของเสียงร้องที่อยู่ในวงการมากว่า 20 ปี เพิ่งกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองอีกครั้งในชื่อ BE & BEYOND: BE PEERAPAT LIVE CONCERT ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาในรอบ 10 ปี โดยมีเพลงยาว 34 เพลง และแขกรับเชิญอีก 6 ชุดสลับขึ้นเวที
โครงของโชว์ถูกแบ่งเป็นสองพาร์ตตามชื่องาน พาร์ตแรกคือ BE ที่พาคนดูย้อนกลับไปหาเพลงที่คุ้นเคย เปิดตัวด้วยเพลง คนเดียวในโลก ตามด้วย ความจริงในใจ, รู้บ้างไหม, อโรมา, รู้ และ โลกหมุนด้วยความรัก
ช่วงแขกรับเชิญเริ่มจาก นอร์ จากวง Pause ที่ขึ้นมาร่วมร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง สัมพันธ์ และ ที่ว่าง พร้อมเล่าย้อนที่มาของการร่วมงานกันในโปรเจกต์นอร์บีอคูสติก
ต่อด้วย บอย โกสิยพงษ์ ในเพลง เหมือนเคย และ จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ ก่อนที่ โอ JETSET’ER จะขึ้นมาร่วมร้องเพลง จูบ และมี เอ็ดดี้ JETSET’ER มาสมทบอีกคน
พาร์ตที่สองในชื่อ BEYOND เป็นช่วงที่บีพาคนดูออกจากภาพจำเดิม เริ่มจากการร่วมโชว์กับวงรุ่นใหม่อย่าง HERS ในเพลง ยังคงคอย และ ทีละน้อย ก่อนหยิบเพลงนอกทางอย่าง Man in the Mirror และ นาฬิกาทราย มาตีความใหม่ แล้วชวน THE TOYS ขึ้นมาร่วมในเพลง ก่อนฤดูฝน และ ดอกไม้ที่รอฝน
ช่วงท้ายเป็นชุดเพลงที่เร่งอารมณ์ขึ้นเรื่อย ๆ ทั้ง Venus, All I Want Is You, พูดทำไม, ทักครับ, จันทร์เจ้า, ตาสว่าง, ยังสนุก, ดินแดนแห่งความรัก และปิดท้ายด้วย เพลงนี้เป็นของเรา โดยมีกระดาษโปรยปลิวทั่วฮอลล์
อีกส่วนที่ผู้จัดเน้นเป็นพิเศษคือโซน B.I.P. หรือ Be Important Person ที่ให้สิทธิ์ถ่ายภาพคู่แบบตัวต่อตัวและไฮทัชกับบี พร้อมของที่ระลึกเฉพาะโซน
โปรแกรมถัดไปของ CI Showbiz
CI Showbiz ผู้จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ ยังมีงานที่ประกาศวันไว้แล้วอีกสามงาน
- เฉลียง นั่งเล่น นั่งเล่า ที่ Emsphere วันที่ 5 ถึง 6 ธันวาคม 2569
- BOYdKO CHRISTMAS CONCERT SURPRISE AFTER SURPRISE ที่ Impact Arena วันที่ 10 ถึง 12 ธันวาคม 2569
- STARLIGHT MUSIC FESTIVAL ที่เวเนโต้ สวนผึ้ง วันที่ 30 มกราคม 2570
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