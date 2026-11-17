SVRN เปิดอัลบั้มแรก GALLERY I-SHAPED จัดนิทรรศการ 27 พ.ย. 69 บ็อกซ์เซตขาย 18 พ.ย.
SVRN หรือ ซอฟเวอเรน ศิลปินจากค่าย GLIIDE กำลังจะปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกในชื่อ GALLERY I-SHAPED อย่างเป็นทางการ แต่แทนที่จะเปิดตัวด้วยโชว์ตามปกติ เขาเลือกแปลงทั้งอัลบั้มให้กลายเป็นนิทรรศการศิลปะแทน
งานนี้ใช้ชื่อว่า THE WORLD WITHIN : AN EXHIBITION โดยหยิบเรื่องราวและอารมณ์จากทั้ง 7 เพลงในอัลบั้มมาตีความใหม่เป็นงานศิลปะในรูปแบบ Immersive Exhibition ที่ผู้ชมเดินเข้าไปอยู่ในนั้นได้ ไม่ใช่แค่ยืนฟังเพลงอยู่หน้าเวที
ในงานยังมี Special Performance จาก SVRN ที่จะนำเพลงจากอัลบั้มมาถ่ายทอดในเวอร์ชันพิเศษ เติมให้ประสบการณ์ในวันนั้นมีทั้งเสียงเพลงและงานศิลปะอยู่ในที่เดียวกัน
วันเวลา สถานที่ และวิธีเข้างาน
- งาน THE WORLD WITHIN : AN EXHIBITION
- วันที่ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2569
- สถานที่ ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพมหานคร
- เวลาเปิดประตู 16.00 น. ตามที่ระบุบนโปสเตอร์งาน
- วิธีเข้างาน ซื้อ SVRN EXCLUSIVE BOX SET ราคา 2,690 บาท ได้สิทธิ์เข้างาน 1 สิทธิ์ต่อ 1 บ็อกซ์เซต จำกัด 1 บ็อกซ์เซตต่อคน
- เปิดจำหน่าย วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
จุดที่ต้องวางแผนล่วงหน้าคือบัตรไม่ได้ขายแยก ทางเดียวที่จะเข้างานได้คือซื้อบ็อกซ์เซตราคา 2,690 บาท และจำกัดคนละหนึ่งชุดเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าจำนวนผู้เข้างานถูกล็อกไว้ตั้งแต่ต้นด้วยจำนวนบ็อกซ์เซตที่ผลิต
รายละเอียดการผลิตงานยังถูกระบุไว้บนโปสเตอร์ด้วย โดยส่วนออกแบบงานติดตั้งเป็นฝีมือของ ATS! และระบบเสียงดูแลโดย Sonos Libra ซึ่งระบุว่าประตูเปิดเวลา 16.00 น.
ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมของ SVRN และ GLIIDE
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