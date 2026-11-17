มีนตรา อินทิรา โกอินเตอร์ ทัวร์ยุโรปครั้งแรก 3 ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี
มีนตรา อินทิรา นักร้องลูกทุ่งในสังกัด GMM Music เพิ่งปิดฉากทัวร์ยุโรปครั้งแรกในชีวิตไปหมาด ๆ โดยเก็บครบสามประเทศภายในสามวันติด ตั้งแต่ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ไปจนถึงเยอรมนี
ทัวร์เริ่มต้นวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ที่ร้าน ZAAP Isan Thai Street Food กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ต่อด้วยวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ที่ Kopfbau Eventlocation เมืองวินเทอร์ทัวร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนปิดท้ายทัวร์ที่ประเทศเยอรมนี
เวทีสุดท้ายอยู่ที่ร้าน La Boom Club เมืองไลน์การ์เทิน ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นการเล่นสามคืนติดกันในสามประเทศ โดยมีวงแบ็กอัปเต็มวงเดินทางไปด้วย
ก่อนออกเดินทาง แฟนคลับกลุ่ม บ้านถ่อน ยังรวมตัวกันไปส่งถึงสนามบิน ซึ่งเป็นภาพที่หลายคนในกลุ่มแฟนเพลงพูดถึงกันพอสมควร
สำหรับคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุโรป งานแบบนี้มักมีความหมายมากกว่าการไปดูคอนเสิร์ตหนึ่งรอบ เพราะเป็นไม่กี่โอกาสในรอบปีที่จะได้ฟังเพลงไทยสด ๆ และได้เจอคนไทยด้วยกันจำนวนมากในที่เดียว ซึ่งเป็นเหตุผลที่ศิลปินลูกทุ่งไทยหลายคนเริ่มขยับไปเปิดตลาดฝั่งยุโรปมากขึ้นในช่วงหลัง
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